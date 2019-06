Hites correrá en la antesala del Gran Premio de Canadá

Acortar la distancia con el puntero del Campeonato de Norteamérica Ferrari Challenge, será el foco del piloto chileno Benjamín Hites (Fiat/Ferrari/The Collection, foto), quien está segundo en el ranking general, detrás del estadounidense Cooper MacNeil (Scuderia Corsa, Ferrari de Westlake).

Durante las tres fechas anteriores ambos han tenido una feroz rivalidad en las clasificaciones y en las competencias.

A falta de ocho carreras, el piloto chileno aún tiene mucho tiempo para cerrar la brecha, pero buscará un buen desempeño en las dos carreras de Montreal, que serán antesala de la séptima fecha del Mundial de Fórmula Uno en el circuito “Gilles Villeneuve”.

“Será la segunda ocasión que corro ante un marco impresionante de público, como el año pasado, pero esa vez no pude terminar ambas carreras por problemas mecánicos. Espero en esta ocasión no defraudar y alcanzar las dos metas (hoy y mañana). No es un circuito fácil porque es angosto y hay muros por todos lados y es fácil bloquear”, comentó Hites.

El piloto nacional viene de terminar séptimo el fin de semana pasado en la cuarta fecha del Top Race Series en Termas de Río Hondo, por el campeonato argentino, donde compite paralelamente al certamen norteamericano.

La clasificación se llevará a cabo hoy a las 13,20 (hora magallánica) seguida de la Carrera 1 a las 16,30. En tanto, la Carrera 2 será mañana pasado el mediodía.

RANKING FERRARI

1.- Cooper MacNeil (Estados Unidos) 112 puntos.

2.- Benjamín Hites (Chile) 91.

3.- Thomas Tippl (Estados Unidos) 70.

4.- Martín Burrowes (Canadá) 64.

5.- Marc Muzzo (Estados Unidos) 45.

6.- Joseph Rubbo (Estados Unidos) 38.

FORMULA UNO

Mientras tanto, el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) marcó ayer el mejor tiempo de la jornada en el segundo entrenamiento libre para el GP de Canadá, séptimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputará mañana en el circuito “Gilles Villeneuve” de Montreal (15,10 horas, de Magallanes).

Leclerc cubrió en su mejor vuelta los 4.361 metros de la pista de la isla artificial de Notre Dame en un minuto, 12 segundos y 177 milésimas, 74 menos que su compañero, el cuádruple campeón mundial alemán Sebastian Vettel.

Además, le sacó 134 milésimas al finés Valtteri Bottas (Mercedes) y mejoró en tres décimas el crono del español Carlos Sainz (McLaren), que firmó una gran sesión con el cuarto tiempo.

La sesión se acabó mucho antes de lo esperado para el inglés Lewis Hamilton (Mercedes), líder del Mundial con 137 puntos (17 más que su compañero Bottas), pues el británico perdió el control de su auto en la curva 9, reventó el neumático trasero derecho al tocar el muro; y dañó el fondo plano y otras partes de su monoplaza.

Tras rodar menos de media hora, el bólido de Hamilton -quien marcó el sexto tiempo, a siete décimas de Leclerc, fue reparado en el garaje y ya no regresó a la pista.

Los entrenamientos libres se completan hoy, tres horas antes de las clasificación fijada para las 15,00 y que ordenará la parrilla.