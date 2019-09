Hites ganó la 6ª fecha del Ferrari Challenger

Una gran actuación cumplió Benjamín Hites el fin de semana en el autódromo Homestead-Miami Speedway al ganar las dos finales de la sexta fecha del Campeonato Ferrari Challenge disputada Miami.

Este es su sexto triunfo de la temporada y el cuarto seguido (ganó las dos carreras en Indianápolis), que tienen más que sorprendidos a sus rivales, especialmente al estadounidense Cooper Mac Neil, líder del campeonato y a quien le acortó la ventaja a nueve puntos cuando sólo resta una fecha que se disputará en Mugello (Italia) el 26 y 27 de octubre.

El sábado Hites cronometró para los 21 giros al circuito de 3.702 metros 31’37”.877, con un promedio de 145,379 Km./h., seguido de Dave Musial a 14”.855 y de Ziad Ghandour a 15”.304. MacNeil llegó noveno a cinco giros del ganador.

Mientras que ayer el piloto nacional ganó con un tiempo de 31’25”.639, seguido del canadiense Dave Musial a 19”.025 y del también canadiense Martin Burrowes a 21”.651.

RANKING

Ahora Cooper MacNeil suma 213 unidades contra 204 de Hites y 128 de Burrowes. Si gana las dos finales de Mugello, Hites puede ser campeón del Ferrari Challenge.

“Mi objetivo hoy es ser campeón. Para ello estoy trabajando y no descansaré hasta lograrlo. Terminé de correr y a la siguiente hora me subí a un Ferrari GT-3 que me pasaron de la fábrica para que lo probara”.

“Estoy muy contento porque más adelante testearé varios autos de otras marcas que me han ofrecido para definir la próxima temporada”, confirmó el piloto Fiat-The Collection.

Hites viajará hoy de Miami a Buenos Aires para probar un Fiat en el autódromo de La Plata de su nuevo equipo Pfening Competición para el torneo Top Race Series que corre en paralelo.