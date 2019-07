Hites logra su primer podio en Top Race Series de Argentina

Su primer podio en Argentina consiguió ayer el joven piloto chileno Benjamín Hites (Fiat, foto) al conquistar el tercer lugar en la final 1 de la sexta fecha del Campeonato Top Race Series, disputada en el autódromo “Martín Miguel Güemes” de la ciudad nortina de Salta, tras una brillante participación y siendo el único extranjero de la categoría.

Luego de obtener la tercera posición en la grilla el sábado, el santiaguino supo defender el tercer lugar en la carrera de ayer con más de 40 máquinas girando a 140 kilómetros por hora, donde los autos de mayor potencia (Top Race) y los de la serie del nacional (Top Race Series) corrieron juntos en las dos finales.

En una fila de máquinas sin espacio para los errores, Hites (20 años) supo defenderse de los ataques y a la vez atacar a quienes lo antecedían. Finalmente, consiguió el podio en la final 1 y debió abandonar en la final 2, tras encontrarse con un auto que despistó delante de él.

“No fue una tarea fácil llegar al podio, pero al fin lo consigo en un medio donde hay grandes pilotos y en una categoría donde no te puedes equivocar. Estoy feliz de este primer paso tras dos años corriendo en Argentina”, comentó Hites.

RESULTADOS

Por primera vez en la temporada corrieron juntas las dos categorías: Top Race y Top Race Series. En la primera final largaron los autos según las tres tandas clasificatorias del sábado y en la segunda partieron con grilla invertida, es decir, los primeros largaron últimos.

En la final 1 el vencedor fue Bruno Boccanera (Ford) con 35 minutos 49 segundos 749 milésimas, con un promedio de 137,010 kph. Segundo fue Franco de Benedictis (Mercedes Benz) a 2”107 y tercero, Benjamín Hites (Fiat) a 2”768.

En la final 2 el triunfo fue para Pablo Ortega (Toyota) con 37’26”242, seguido de Boccanera (Ford) a 1 vuelta y de Franco de Benedictis (Mercedes Benz) también a 1 vuelta. El chileno debió abandonar a 7 giros luego de chocar con la máquina que lo antecedía y que se despistó delante de él.

“Iba muy bien encaminado a repetir el podio en la segunda final, aunque el auto no tenía el mismo comportamiento que al principio porque se iba de punta cuando doblaba. A mitad de carrera intempestivamente la máquina de adelante (Agustín Silveyra) se cruzó y no me la pude sacar”, comentó Hites, quien alcanzó a dar dos giros luego del incidente hasta que el neumático delantero derecho reventó producto del roce con el tapabarros dañado por el choque.

La próxima fecha de la categoría será el 2, 3 y 4 de agosto en San Nicolás, a 120 kilómetros de Buenos Aires. Hites ascendió a la duodécima ubicación en ranking con 21 puntos. Líder es De Benedictis con 98.

El piloto nacional se traslada esta semana a Estados Unidos para iniciar su preparación con miras a la quinta fecha del Campeonato Ferrari Challenge en Indianápolis, donde está en el segundo lugar del ranking.