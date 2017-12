¿Holan a la “Roja”?: presentó renuncia indeclinable a la banca de Independiente

El entrenador argentino Ariel Holan sorprendió ayer al presentar su renuncia indeclinable a la banca de Independiente de Avellaneda, lo que de inmediato generó una serie de especulaciones toda vez que su nombre viene sonando hace varios días como una de las dos opciones que maneja la ANFP para la Selección Chilena.

El cuadro argentino, reciente campeón de la Copa Sudamericana 2017, confirmó la salida del entrenador de 57 años, y el propio técnico explicó vía Twitter los motivos de su dimisión.

AMENAZAS

Holan, conocido por su estilo de fútbol ofensivo además de metódicos y “revolucionarios” sistemas de entrenamiento, acusó que su salida fue provocada por “indeseables situaciones extradeportivas… Por primera vez en mi vida, la integridad física de mi familia, de alguno de mis colaboradores y la mía propia estuvo en grave riesgo” escribió el DT, apuntando a las graves amenazas de “barrabravas” durante su paso por el cuadro de Avellaneda.

Enfatizó que “es una situación que no estoy dispuesto a tolerar, ni a convivir y creo que ningún trabajador del fútbol debería aceptar. La esencia del deporte es la pasión con respeto y no para usarla como pantalla para delinquir”.

En la misma línea, Holan agregó que “es inconcebible que el DT y su familia tengan que movilizarse con custodia policial… Independiente no se merece eso”.

SEGUNDA OPCION

“Quiero dejar el camino libre para que el presidente del club pueda continuar con la recuperación institucional iniciada y yo dar un paso al costado. Es una decisión muy difícil que he tomado racionalmente en el seno familiar y es indeclinable”, finalizó el entrenador, quien en rigor asoma como la segunda opción para la “Roja”, detrás del colombiano Reinaldo Rueda.

Trascendió ayer que el DT “cafetero”, reciente subcampeón de Copa Libertadores con Flamengo y dos veces mundialista dirigiendo a Honduras (Sudáfrica 2010) y Ecuador (Brasil 2014), se reuniría mañana en Cali con el presidente de la ANFP, Arturo Salah, para escuchar la propuesta de la dirigencia nacional, en tanto desde el club carioca aseguran que Rueda continuará en sus filas.

¿TRAS GUEDE?

Mientras tanto, la salida de Holan del club de Avellaneda estaría repercutiendo impensadamente en el técnico Pablo Guede, quien vive un presente feliz en Colo Colo luego de ganar el torneo Transición.

De acuerdo a lo publicado por TyC Sports, el entrenador albo se transformó en la primera opción de la directiva de Independiente. “La dirigencia encabezada por el presidente Hugo Moyano tiene en carpeta el nombre de Pablo Guede, actual técnico de Colo Colo, para continuar con el proyecto y afrontar la Copa Libertadores 2018”, aseguró la publicación.

“Había aparecido la figura de Eduardo Domínguez, hoy en Colón, para tomar el cargo, pero Guede parece haber sacado una pequeña ventaja”, añadió la nota.

El vicepresidente de Independiente, Carlos Montaña, reconoció que, “si bien aún no tenemos una carpeta de nombres, porque lo que queríamos era que Holan continúe, sé del trabajo de Guede y me gusta mucho como entrenador”.