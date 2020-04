Holanda puso fin a la temporada sin campeón

Ante la imposibilidad de continuar jugando por el impedimento que decretaron las autoridades para no efectuar eventos de cualquier tipo hasta el 1 de septiembre, la Real Federación Neerlandesa de Fútbol decidió ayer declarar desierta la Liga Holandesa 2019-20 y no proclamó campeón a Ajax, pese a ser líder.

Además, determinó utilizar la tabla de posiciones hasta el momento de la suspensión para establecer qué equipos ocuparán los puestos para copas europeas.

BENEFICIADOS

Los dos primeros, Ajax y AZ Alkmaar, pasarán a jugar la Champions League 2020-21, mientras que Feyenoord, PSV Eindhoven y Willem II -tercero, cuarto y quinto respectivamente- disputarán la Europa League de la misma temporada.

“La junta de la Federación es conciente de que las decisiones de este viernes causarán a algunos una gran decepción”, comentó el máximo organismo del balompié holandés en un comunicado. La última vez que se declaró desierta la Eredivisie fue en la temporada 1944-45 debido a la Segunda Guerra Mundial.

A falta de nueve jornadas para el final, Ajax y AZ Alkmaar estaban empatados en la cima con 56 puntos, pero los de Amsterdam tenían mejor diferencia de goles. Asimismo, se dictaminó que no habrá ascensos ni descensos.

