“Hoy estamos pagando las consecuencias de nuestras peleas internas”

En la previa del “redebut” en Copa Libertadores, hoy frente a Peñarol de Uruguay, el capitán albo Esteban Paredes reconoció que Colo Colo atraviesa una “crisis potente”.

En la antesala del encuentro que marcará hoy el retorno de Colo Colo a la Copa Libertadores 2020 tras el largo receso por la pandemia, el capitán albo Esteban Paredes habló en profundidad sobre el mal momento que vive el equipo en el Campeonato Nacional y afirmó que esta “crisis potente” no la había experimentado en los 10 años que ha estado en el club.

El “cacique” recibe hoy a Peñarol a partir de las 19,15 horas en el estadio Monumental por la tercera fecha del grupo “C”, que tiene a todos los equipos igualados con 3 puntos tras los siguientes resultados:

1ª fecha

Paranaense 1 – Peñarol 0.

Wilstermann 2 – Colo Colo 0.

2ª fecha

Colo Colo 1 – Paranaense 0.

Peñarol 1 – Wilstermann 0.

CRISIS ALBA

En medio de la necesidad por dejar los puntos en casa ante un rival uruguayo que viene golpeado y también con problemas en la interna, Paredes dio una entrevista a El Mercurio y reconoció conflictos en el plantel.

“Nunca esperamos llegar a estas instancias que nos hizo pelearnos con la dirigencia primero y después hubo peleas internas que no había visto en los 10 años que llevo en el club. Nunca habíamos llegado a tener discusiones así entre compañeros. Hoy estamos pagando las consecuencias de todo eso”, reconoció.

El goleador histórico del fútbol chileno también asume que la prioridad es ganar, reconociendo que fue nefasta la imagen que dejó el equipo tras la caída ante O’Higgins la semana pasada (0-1).

“Lamentablemente estamos en crisis. Hace muchos años que no se veía esto. Después de cinco meses sin jugar fue muy extraño volver, pero hay que ver la realidad y estamos en una crisis potente. Hay que ganar con urgencia. La imagen que dejamos ante O’Higgins fue paupérrima, lo más bajo en muchos años”, enfatizó.

BARROSO Y MOUCHE

Además, contó detalles de una discusión que protagonizaron Julio Barroso y Pablo Mouche cuando regresaron a los entrenamientos, por los pagos compensatorios que ofreció Blanco y Negro a un grupo de jugadores del plantel.

“Yo trataba de calmar a ambas partes. Pero tampoco me puedo poner el balde. Soy el capitán, tenía que entender a los dos. Los compañeros tenían razón: íbamos a recibir una plata que era por derechos de imagen, que tampoco tenemos culpa, pero era injusto que los otros compañeros no recibieran nada. Se generó algo raro, extraño, molestias. Y sí: hubo discusiones muy fuertes”.

CASO VALENCIA

Finalmente, el ariete de 40 años tocó el caso de Leonardo Valencia, quien está en un proceso judicial por violencia intrafamiliar contra su ex pareja, Valeria Pérez, lo que ha provocado críticas contra el volante y el propio club, por la postura que se adoptó en el tema.

“Fuera del fútbol, me tiene muy mal el tema de la violencia hacia la mujer. Es muy duro, potente. Como capitán y como persona estoy totalmente en contra. Tengo mamá, esposa, hermanas, tías, sobrinas y no me gustaría que les pasara lo que le sucede a muchas mujeres de este país. No se lo merecen”, aseveró.

“Esperemos que la justicia actúe, es lo primordial. Y no lo digo sólo por el ‘Leo’ Valencia. Pero si hay constancia y pruebas, la justicia tendrá que aplicar su pena”, concluyó.

ALINEACION

Para el encuentro de hoy, el técnico Gualberto Jara se inclinaría por la siguiente oncena: Brayan Cortés; Felipe Campos, Julio Barroso, Juan Insaurralde, Oscar Opazo; César Fuentes, Carlos Carmona, Gabriel Suazo; Marco Bolados, Esteban Paredes y Pablo Mouche.

Peñarol, en tanto, no ha confirmado la alineación. El “carbonero” viene de dos empates y marcha séptimo en el torneo “charrúa” cumplidas 9 fechas, a seis unidades de los líderes Nacional y Rentistas.

PROGRAMACION

Así se desarrollará la semana de Copa Libertadores (horarios de Chile):

Hoy

19,15: Colo Colo – Peñarol (grupo “C”).

19,15: Wilstermann – Paranaense (grupo “C”).

21,30: Santos – Olimpia (grupo “G”).

21,30: Binacional de Perú – Liga de Quito (grupo “D”).

Mañana

19,15: Inter de Porto Alegre – América de Cali (grupo “E”).

19,15: Estudiantes Mérida – Alianza Lima (grupo “F”).

21,30: Independiente Medellín – Caracas (grupo “H”).

21,30: Bolívar – Palmeiras (grupo “B”).

21,30: U. Católica – Gremio (grupo “E”).

Jueves 17

17,00: Racing – Nacional de Uruguay (grupo “F”).

19,00: Defensa y Justicia – Delfín de Ecuador (grupo “G”).

19,00: Sao Paulo – River Plate de Argentina (grupo “D”).

21,00: Libertad – Boca Juniors (grupo “H”).

21,00: Independiente del Valle – Flamengo (grupo “A”)

23,00: Barcelona de Ecuador – Junior de Barranquilla (grupo “A”).

23,00: Guaraní de Paraguay – Tigre de Argentina (grupo “B”).