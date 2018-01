Ignacio Casale sumó su segundo triunfo en el Dakar

Ignacio Casale nuevamente fue el mejor chileno clasificado en el Dakar 2018, al ganar ayer la segunda etapa en los cuatriciclos disputada en las dunas de Ica, cerca de la localidad de Pisco, Perú, con un tiempo de 3h.37’45” y manteniéndose en la general como líder con 4h.21’48”, y a 01’43” del ruso Sergei Kariakin.

Por su parte, el iquiqueño Giovanni Enrico llegó 37º y quedó a 2h.02’20” de Casale en la general.

“Fue una etapa difícil, el calor y zonas con dunas de arena muy blanda pueden jugar en contra. Además, en el kilómetro 36 se me apagó el odómetro (cuenta kilómetros) principal y tuve que continuar toda la carrera con el de repuesto”, señaló a su llegada Casale.

“Me sentí bien, pero hoy (ayer) corrí en un 85% de mi capacidad, porque también hay que cuidar la moto y la integridad de uno, tomando en cuenta que esto recién comienza”, concluyó el chileno.

QUINTANILLA ENFERMO

En cuanto a las Motos, Pablo Quintanilla debió conformase con la sexta posición, para quedar quinto en la general a 05’44” del español Joan Barreda, mientras que José Ignacio Cornejo se ubicó 14° a 11’56” del líder. Patricio Cabrera quedó 44° a 40’34” y Cristóbal Guldman está 64° en la general a 1h.01’14” del puntero.

“Me levanté con dolor de estómago. Pensé que se pasaría antes de largar, pero fue aumentando en carrera, indicó Quintanilla, no pude comer nada, la primera parte de la etapa la hice con puro líquido y proteínas, después me faltó energía y tuve que bajar el ritmo”.

“Son cosas que pasan, ahora he descansado y ya me siento mejor. Varios en el equipo tuvieron síntomas vitales en los últimos días y ahora me tocó. Me revisó el médico, tomé pastillas y después de una siesta fui mejorando”.

“En estas condiciones era importante pasar el día, no equivocarme y llegar cerca de los que iban rápido”, comentó el piloto nacional.

CHOQUE DE GARAFULIC

En autos Boris Garafulic, quien postulaba a estar entre los “top ten”, fue chocado por su compañero de Mini, Yazeed Al-Rajhi en el inicio de la jornada, quedando ambos con muchos daños en sus autos.

El chileno logró reparar para terminar la etapa en el puesto 64º a 11h.46’43” del primero y con tres horas de penalización, ubicándose también 64º en la general.

Ahora Juan Carlos Vallejos, chileno que vive en Lima, es el mejor nacional en autos ubicándose 50º en la general con 7h.53’24”, a 4h.21’48” del líder de la general y ganador de la etapa, el francés Cyril Despres.

JORNADA DE DUNAS

En la jornada de ayer los pilotos se enfrentaron de lleno a las dunas, con 267 kilómetros en los que la navegación se volvió crucial, sobre todo para los autos que, excepcionalmente, abrieron la ruta.

Cyril Despres (Peugeot) rubricó una etapa perfecta en los autos, tanto en conducción como en navegación, y se adjudicó su segunda victoria de etapa, consiguiendo además hacerse de la general con una ventaja de 27 segundos ante el segundo del día, el también francés Stephane Peterhansel, quien también finalizó la etapa con un excelente trabajo.

En las motos Joan Barreda supo marcar la diferencia frente a sus rivales para quedarse con la etapa y la general, mientras el francés Adrien van Beveren terminó a 02’54” del ganador.

En cuatriciclos, Ignacio Casale confirmó sus opciones de ganar su segundo Dakar, al sumar su segunda etapa consecutiva, sin embargo le pisó los talones durante toda la etapa el ruso Sergei Kariakin, ganador el 2017 y, a tan solo 43 segundos pero a 01’43” en la general.