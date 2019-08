Increíble: sólo un jugador de la “U” sigue como titular desde el pasado clásico universitario

Un detallado análisis de La Tercera reveló ayer un dato insólito. Universidad de Chile y Universidad Católica volverán a encontrarse después de 128 días y los azules sólo repetirán un titular respecto al partido que jugaron el pasado 14 de abril en San Carlos de Apoquindo, donde la UC celebró un expresivo 4-0.

El compromiso por la segunda rueda se agendó para este domingo a partir de las 16 horas (de nuestra región) en el estadio Nacional y el único azul que “repetirá” es el capitán Matías Rodríguez, quien vuelve a la titularidad tras una fecha suspendido por acumulación de amarillas.

Católica llega como firme líder con 10 unidades de ventaja respecto a su escolta Colo Colo y además ya le sacó 24 puntos al cuadro azul, que a su vez lucha por no volver a caer en zona de descenso.

NI EL TECNICO

El medio nacional detalló que en la primera rueda la “U” formó ante Católica con Johnny Herrera; Lucas Alarcón, Sergio Vittor, Diego Carrasco; Matías Rodríguez, Jimmy Martínez, Rafael Caroca, Matías Campos Toro; Pablo Parra; Matías Campos López y Gabriel Torres.

Esta oncena (3-4-1-2) fue dispuesta por el técnico uruguayo Alfredo Arias, quien hoy tampoco está, pues fue despedido y en su reemplazo figura el entrenador argentino Hernán Caputto, quien debería mutar a un 4-2-3-1.

El presente dice que Fernando De Paul le quitó el puesto a Herrera, Vittor partió a Banfield, Carrasco y Alarcón sólo son alternativa, al igual que Martínez, Caroca, Parra y López. También emigraron Campos Toro y el panameño Torres.

La probable oncena de Caputto para este domingo sería con Fernando De Paul; Matías Rodríguez, Lucas Aveldaño, Rodrigo Echeverría, Jean Beausejour; Gonzalo Espinoza, Camilo Moya; Sebastián Ubilla, Leonardo Fernández, Nicolás Oroz; y Nicolás Guerra (Marcos Riquelme o Leandro Benegas).

El central Osvaldo González no alcanzará a recuperarse del desgarro que ya lo ausentó del choque contra La Calera el pasado domingo (0-0).

OTRA REALIDAD

Distinto es el tema en Católica, que en el clásico universitario de la primera rueda partió con Matías Dituro; Stefano Magnasco, Benjamín Kuscevic, Germán Lanaro, Juan Cornejo; Luciano Aued, Carlos Lobos, Ignacio Saavedra; José Pedro Fuenzalida, Sebastián Sáez y Edson Puch.

De cara al choque del domingo venidero, se mantienen como titulares siete jugadores: Dituro, Magnasco, Lanaro, Aued, Fuenzalida, Sáez y Puch (los dos últimos si se recuperan de problemas físicos).

Kuscevic es baja confirmada por lesión y su puesto lo cubre Valber Huerta; Alfonso Parot desplazó a Cornejo y Lobos sale por César Pinares, aunque éste se encuentra en duda por lesión. Por su parte, Saavedra es alternativa y en su lugar está Francisco “Gato” Silva.

“UN EMPATE

SERIA MALO”

Sebastián Ubilla fue el designado para atender a la prensa ayer en el CDA. “Hay que tratar de sacar todos los puntos de local. Para mí, un empate sería malo. Tenemos la urgencia de sumar de a tres y ganar un clásico puede ser un envión anímico importante para lo que viene”, comentó el hoy “volantero”.

“Católica es un muy buen equipo. Hay que ser pragmáticos y jugar simple, llevar el balón al campo de ellos porque arriba son muy buenos”, añadió.

El “Conejo” dijo que Caputto “nos cambió la cara, estamos sacando resultados, ha sorprendido gratamente al plantel y nos gustaría que siga hasta diciembre”.

Asimismo, respaldó a De Paul. “Fernando viene haciendo un muy buen trabajo hace tiempo. Tenemos dos grandes arqueros y ahora le tocó a él”, finalizó Ubilla.

PAROT SE DEFIENDE

Por su parte, en San Carlos de Apoquindo habló ayer Alfonso Parot y fue consultado por un clásico estudiantil de 2014, cuando lesionó precisamente a Ubilla. “Cuando pasó eso le mandé el mensaje correspondiente pero no tuve respuesta alguna. Después él salió diciendo que yo era mala leche…”, comentó el lateral zurdo.

“Ahora se habló que ante Everton entré muy fuerte, pero hice dos foul en todo el partido… No sé cuántos partidos he jugado en ‘primera’, sin embargo tengo menos de seis expulsiones. Puedo ir fuerte a la pelota, es una de mis cualidades, pero no da como para decirme ‘mala leche’…”, agregó el ex Rosario Central.

De cara al clásico, sostuvo que “es raro ver a un equipo que denominan grande pelear abajo… Es extraño, pero estoy enfocado en nosotros, en hacer un buen partido y mantener la distancia”.

“Son dos realidades distintas, pero eso no significa que entremos más relajados porque tenemos un pequeño margen. No hay que confiarse”, cerró Parot.