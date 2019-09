¿Indisciplina en la Copa América?: Rueda ironiza y Moreno no tiene “nada concreto”

El rumor explotó en radio ADN: nuevo acto de indisciplina en la “Roja”, ahora en la Copa América Brasil 2019.

Salidas en las que no se respetó el horario de regreso, incidentes en los hoteles y la supuesta exigencia de remover a un guardia que habría mostrado videos de los hechos a dirigentes de la ANFP, serían algunos de los “numeritos” denunciados.

Siempre de acuerdo a la emisora, todo comenzó en la previa del torneo, en la ciudad de Itú, cuando los seleccionados tuvieron permiso para salir y algunos fueron a un recinto privado a festejar, regresando al hotel de concentración después de la hora autorizada.

Actos similares se habrían registrado luego en Sao Paulo, Salvador de Bahía y Porto Alegre, incluyendo “desórdenes con participación de terceros”.

Según el trascendido, hubo “fiestas” de celebración después de los triunfos sobre Japón (fase grupal) y Colombia (cuartos de final) y un encargado de seguridad mostró evidencia de algunos hechos (videos) al presidente de la ANFP, Sebastián Moreno, quien habría cedido a la presión de los jugadores para “tapar” lo ocurrido e incluso cambiar al guardia en cuestión.

“FALTA DE RESPETO”

Reinaldo Rueda se molestó ayer en la conferencia de prensa en Los Angeles cuando fue consultado por el tema. Y recurriendo a la ironía comentó: “A todos los borrachos de Chile los pasaron por encima en la Copa, se desgarraron, los devolvimos a sus clubes desgarrados… ¿Cuándo vieron a Chile entregarse? ¿Con todas las fiestas que hizo?… Son unos fenómenos”.

“Yo invito a la persona que hizo esta denuncia a través de un Twitter que mire los partidos y respete a los profesionales que corrieron por la bandera. Si tiene las pruebas, lo debe ratificar. Es una falta de respeto contra los monstruos que defienden al país en la cancha”, agregó el DT de la “Roja”.

Aseguró que debido al desgaste que implica un proceso de concentración como el que hizo Chile, es imposible que ocurran hechos de indisciplina. “Estuvimos 42 días concentrados y jugamos nueve partidos, considerando los amistosos. Y los seis duelos oficiales en Copa América fueron en 20 días. Es decir, un partido cada tres días, promedio. Y a eso hay que agregar los entrenamientos, los viajes de una ciudad a otra. Por favor, valoren nuestro producto. ¿Quién va a querer contratar a jugadores borrachos que no los puede controlar nadie?… ¿En qué cabeza cabe eso? Si fuera así, no sé como no paran de correr y entregarse”, cerró el tema.

PRESIDENTE DE LA ANFP

En tanto, el presidente de la ANFP, Sebastián Moreno, se desmarcó del tema. “Siempre caemos en el ‘habría’, en el ‘podría’. Yo no tengo información concreta respecto a una indisciplina, antecedentes concretos, formales, que nos permitan deducir lo que se indica”, enfatizó.

Dijo que “no puedo realizar una investigación en esos términos. Si llega algo, claro que habrá, pero no tenemos nada”.