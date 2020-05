Inquietud por atraso en la licitación de nueva etapa del complejo deportivo 18 de Septiembre

Preocupación existe en la Asociación 18 de Septiembre y también entre algunas autoridades por la demora en la licitación de las obras para la nueva etapa del complejo deportivo de la Asociación 18 de Septiembre.

En la décima sesión ordinaria del Consejo Regional efectuada el pasado lunes, Antonio Ríspoli, integrante de la comisión de deportes del Core, planteó el tema enfatizando que “hay mucha preocupación por algunas obras”.

“Todos saben que llevamos mucho tiempo peleando por el complejo deportivo de la Asociación 18 de Septiembre, pero resulta que ya van cuatro Presidentes de la República que han pasado y todavía no se puede terminar”, expresó el consejero regional.

Agregó que “hace cerca de un año que se está haciendo una licitación pública para comenzar con la cuarta etapa, para la cual hay un proyecto aprobado, pero no se tiene ninguna contestación de la Dirección de Arquitectura”.

En la misma línea, Ríspoli pidió al presidente del Core, Alejandro Kusanovic, enviar una nota “para saber qué es lo que pasa, porque sé que los presidentes de clubes de la ‘18’ tendrán la próxima semana una reunión para tocar este tema”.

ASOCIACION “18”

Por su parte, el presidente de la Asociación “18”, Germán Ugalde, también expresó su inquietud. “He tratado de comunicarme con Arquitectura pero no ha sido posible… En la última reunión que tuvimos hace como un mes y medio con el encargado del proyecto, don Jorge Cortés, me dijo que todo estaba caminando y que estaban viendo la mejor oferta dentro de las dos que se ajustan al presupuesto y con eso quedábamos listos. Sin embargo, no ha habido respuesta”, manifestó el dirigente.

Dijo que existe preocupación porque, “además de estar parados en la parte deportiva por lo del coronavirus, no queremos que también se pare el proyecto”.

En cuanto al eventual riesgo de que se reasignen los fondos presupuestarios del complejo deportivo a otros ítems debido a la pandemia, Ugalde enfatizó: “A mí me aseguraron que no se van a parar tres obras y entre esas está la de la ‘18’…”.

LAS ETAPAS

Si bien el consejero regional Antonio Ríspoli habló de la cuarta etapa, Ugalde estimó que es más bien un formalismo. “Se habla de una cuarta etapa, pero pienso que viene siendo la segunda, porque sólo se hizo la primera. Pero en el fondo da lo mismo, porque lo que falta se haría de un solo tirón”, explicó el dirigente.

Añadió que el monto total de inversión en el complejo deportivo asciende a 11 mil millones de pesos y, citando palabras del intendente José Fernández, subrayó que, de ser necesario, se podría aplicar una inyección adicional de recursos hasta completar el proyecto.

En abril pasado, Ugalde detalló que las obras parten por “desarmar el gimnasio actual para construir uno nuevo con características olímpicas y también se contempla la pavimentación completa del estacionamiento que da a la Avenida Salvador Allende”, esto con una inversión de 5 mil millones de pesos y fecha de entrega estimativa para enero o febrero de 2021.

“Una vez que eso esté andando ya se puede ver lo que faltaría”, sostuvo Ugalde, apuntando a tres tribunas, camarines y el cierre perimetral de todo el complejo deportivo. Incluso, se estudiaría la implementación de energía eólica o paneles solares.