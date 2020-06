Insólito: ANFP le quita un gol a Paredes y vuelve a compartir récord con “Chamaco” Valdés

Una asociación de investigadores puso en duda el récord de Esteban Paredes y la ANFP tuvo que darle la razón, viéndose obligada a corregir y restar un gol a su estadística de máximo anotador histórico del fútbol chileno.

El año pasado, el ariete albo consiguió ante Universidad de Chile su gol soñado, el número 216, que le permitía ingresar al libro dorado del fútbol chileno, superando por una diana al mítico Francisco “Chamaco” Valdés. Hubo reconocimientos, mucha pompa y hasta una “estrella hollywoodense” en la ANFP por la nueva marca.

GOL POLEMICO

Sin embargo, la Asociación de Investigadores del Fútbol Chileno (Asifuch) levantó la polémica esta semana al advertir que, según sus antecedentes, el delantero colocolino marcó un gol que no debe entrar en el registro.

El 30 de enero de 2011, Colo Colo y Cobresal se midieron sin público en el Monumental por la primera fecha del Torneo Apertura. En esa ocasión, Paredes marcó a los 86’ en el arco norte para el 2-2 final.

Asifuch considera que ese gol no es válido, ya que el “cacique” perdió los puntos por secretaría, por la mala inscripción de Joan Muñoz.

CRITICA A LA ANFP

Sebastián Núñez, presidente del organismo, puntualizó que “la ANFP, e instituciones anteriores como la Asociación Central de Fútbol (ACF) no han tomado carta en el asunto, y los temas estadísticos quedaron en manos de los periodistas deportivos y se desligaron. Es una de las grandes debilidades que han tenido la mayoría de las dirigencias y siento que la pega se le ha hecho fácil a través de los periodistas”.

Para Marco Rojas, bibliotecólogo y estadígrafo de Asifuch, “la ANFP no tiene un registro histórico y creo que lo del gol ante la ‘U’ y lo de la placa con la estrella lo hicieron más por una cosa mediática, porque no sé si ellos tienen el respaldo para haber decidido eso. Hace nueve años, ellos mismos le restaron ese gol a Paredes, entonces no se entiende qué pasó…”.

CORRECCION

Rodrigo Robles, gerente de Ligas Profesionales de la ANFP, salió al paso de las críticas. “Sí tenemos registros históricos, particularmente de los Torneos Nacionales de Primera División”, aclaró ayer.

El personero evitó referirse a una negligencia de la rectora del fútbol y sólo se limitó a comentar que la versión oficial del organismo es que “Esteban Paredes tiene 215 goles y, por ahora, comparte el récord con ‘Chamaco’ Valdés…”.

“Nuestro criterio se rige en virtud de la información oficial del partido, es decir, de la planilla del juego, y esta consigna un 3-0 a favor de Cobresal. Sabemos que es complicado no considerar un gol para un goleador, sobre todo de la calidad de Paredes. Sin embargo, hay que ceñirse al reglamento, lo que en ningún caso le resta méritos a Esteban”, complementó, ensayando un disfrazado “mea culpa”.

PAREDES SE RIE

En definitiva, el homenaje que la misma ANFP le hizo a Paredes por el récord, con placa incluida en el “Paseo de las Estrellas”, fue borrado de un plumazo.

“Yo estoy tranquilo, para mí el récord está listo y fue en cancha”, sentenció ayer el delantero al sitio Dale Albo.

Y dijo más palabras a Canal 13: “Me da mucha risa lo que se está hablando ahora. Pero está bien. Cada uno sabe por qué lo hace. Yo sé que logré el récord ante la ‘U’ y eso me pone muy orgulloso. La ANFP y Colo Colo me reconocieron por eso. Sé que los hinchas están muy orgullosos también”, agregó el ariete que cumplirá 40 años el próximo 1 de agosto.

CONFIRMAN DT

Por su parte, el gerente deportivo de Blanco y Negro, Marcelo Espina, le bajó el perfil al tema y dijo que Paredes sigue siendo el goleador histórico del fútbol chileno.

En otro tema, ratificó que el entrenador interino de Colo Colo, Gualberto Jara, fue confirmado en el cargo hasta fin de año. “La decisión está tomada. Si ratificamos al entrenador no tiene nada que ver con la pandemia. No porque mañana empecemos a jugar va a cambiar nuestra opinión. No estaríamos claros de lo que pretendemos”, apuntó.

“El club y yo, como gerente deportivo, tomamos la decisión: Gualberto y su cuerpo técnico se van a mantener”, subrayó.

“Desde que se cerraron las fronteras fuimos enfáticos en decir que no buscábamos más. Empezaron a surgir nombres en los medios, pero no producto de lo que estábamos haciendo, así que ratificamos al cuerpo de Gualberto”, finalizó Espina, descartando que ByN haya recibido ofertas por algún jugador del club y abogando porque el conflicto con el plantel debido al tema “recorte de sueldos” en medio de la pandemia se solucione a través del diálogo.