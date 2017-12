Insólito: ANFP ordena repetir tanda de penales en la final de “segunda”

En una insólita medida, el directorio de la ANFP determinó repetir la tanda de penales en la que Deportes Vallenar logró el ascenso a la Primera “B” tras vencer a Melipilla en la finalísima de segunda división.

Todo se originó por los reclamos melipillanos post partido alegando un error reglamentario del árbitro Eduardo Gamboa en el lanzamiento de Juan Silva para los de la Región de Atacama, cuando amagó rematar (y anotó), lo que hasta mediados de este año el reglamento sancionaba con la repetición del tiro.

Precisamente esto ordenó Gamboa (y Silva volvió a convertir), pero el problema es que en junio pasado hubo una actualización de reglamento que indica que, en tal caso, se debe dar por fallado el disparo y mostrar amarilla al pateador, algo que Gamboa desconocía.

En definitiva, la repetición de los penales fue agendada para el próximo miércoles 27 al mediodía en La Serena y sin público.

REGLAMENTO

La ANFP explicó así su determinación: “Durante la serie de penales, el equipo arbitral liderado por Eduardo Gamboa cometió un error técnico, no de interpretación ni de apreciación, que incidió en el resultado del partido”.

“La decisión del directorio se basó en la recomendación expresa de la Comisión Arbitral en un informe emitido por su presidente Enrique Osses, que consideró jurisprudencia internacional; como también a la aclaración del informe del árbitro del partido”, agregó el comunicado emitido desde Quilín.

También se tomaron en cuenta las bases del torneo de segunda división y el análisis del no cumplimiento de la regla N°10 de la International Football Association Board.

“GRAVE ERROR”

Por su parte, el presidente de la Comisión de Arbitros de la ANFP, Enrique Osses, reconoció que el juez Eduardo Gamboa cometió un “grave error”, de los más graves en la historia del fútbol chileno, y lamentó que tanto el referí, como los demás colegiados e incluso los jugadores no sabían la modificación de la regla, lo que terminó influyendo en el resultado del partido.

VALLENAR NO

SE PRESENTARIA

Vallenar, que a la postre ganó la tanda de penales y había logrado el ascenso a Primera “B” (con celebración y copa incluida) anunció ayer que analiza la opción de no presentarse a la repetición de la tanda de penales.

“No estamos de acuerdo con la decisión. Ganamos el derecho en cancha de ascender a la Primera ‘B’ y no vamos a dejar que esto lleve a que tengamos que repetir lo que hicimos. Según nosotros lo hicimos bien y desde nuestro lado no vamos a acatar lo que indique la ANFP”, comentó el presidente del club vallenarino, John Sol.

El dirigente fue más allá. “Quizás veamos la posibilidad de no seguir compitiendo en el fútbol chileno… Si hay responsables no somos nosotros. No tenemos por qué ‘pagar’. Además, hoy no tenemos plantel debido a que tras la final finiquitamos a los jugadores y ya se encuentran de vacaciones…”, argumentó.

INTENTO DE SOBORNO

Otra polémica en torno a la final de “segunda” fue la denuncia hecha por el arquero de Vallenar, Carlos Julio, quien aseguró que previo a la final Melipilla intentó sobornarlo a él y otros compañeros ofreciéndoles altas sumas de dinero, contrato y otras regalías, lo que optó por revelar de inmediato al plantel para evitar “malos entendidos”. El club no descarta tomar acciones legales.