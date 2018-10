Isla celebró con el Fenerbahçe

Fenerbahce, el club turco de Mauricio Isla, derrotó ayer por 2-0 al Spartak Trnava de Eslovaquia por la segunda fecha grupal de la Europa League, consiguiéndo así su primera victoria en el grupo “D”.

El elenco donde milita el “Huaso” (a la izquierda en la foto), quien jugó todo el encuentro rindiendo a buen nivel, tuvo que esperar hasta el segundo tiempo para ponerse en ventaja, cuando el delantero argelino Islam Slimani aprovechó una mala salida del portero visitante Martin Chudy (51’). El propio Slimani decretó el 2-0 definitivo en los 68 minutos, gracias a un cabezazo.

Con este resultado, el elenco turco se ubicó en el segundo lugar de su zona con tres unidades y jugará su próximo encuentro el 25 de octubre, cuando enfrente a Anderlecht de Bélgica en condición de visitante.

El cuadro belga perdió ayer como local por 0-2 frente al Dínamo Zagreb de Croacia, que encabeza la tabla con 6 unidades. Le siguen Fenerbahçe y Spartak (ambos con 3) y cierra Anderlecht sin puntos.

MEDEL CAE

Una dura derrota sumó el Besiktas de Gary Medel y Enzo Roco al caer 0-2 como forastero frente al Malmo de Suecia por el grupo “I”, que también registró la victoia del Sarpsborg noruego sobre Genk de Bélgica (3-1). Los goles suecos fueron de Carner (52’) y Rosenberg (75’).

Medel jugó de mediocampista los 90 minutos del encuentro, mientras que Enzo Roco estuvo en el banco de suplentes y no ingresó. Los cuatro equipos están igualados con 3 puntos en la tabla.

Consignar que Charles Aránguiz no fue considerado en Bayer Leverkusen de Alemania por lesión y Villarreal no podrá contar durante la fase grupal con Manuel Iturra debido a que se sumó tarde como refuerzo y no alcanzó a ser inscrito.