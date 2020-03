“Italia subestimó al coronavirus”

– Pizarro, ex volante de la Fiorentina, y Pulgar, actual jugador del club “viola”, comentaron la grave situación que se vive en la península a raíz de la pandemia.

Casi toda su carrera de futbolista la desarrolló en Europa, donde la mayor parte estuvo en Italia. Por eso, David Pizarro no pudo quedar indiferente ante el duro panorama que vive ese país, uno de los más afectados en el mundo por la pandemia de coronavirus.

El retirado mediocampista dio una entrevista al sitio de la Fiorentina, su último club en el “Viejo Continente”, y opinó que el balompié en la península se detuvo tarde, poniendo como ejemplo el partido entre Atalanta y Valencia por los octavos de final de la Champions League, encuentro apuntado como uno de los principales focos de expansión del Covid-19.

“Están pagando por los resultados del comienzo de esta pandemia. La situación explotó en el partido Atalanta – Valencia. Yo todavía estaba en Italia (efectuando capacitaciones relacionadas con el fútbol) y ya me decía que la situación del coronavirus estaba subestimada en Italia. Ahora hay tanta desesperación”, lamentó el también ex volante de Wanderers y Universidad de Chile.

“Estoy preocupado por Luca Pengue (médico ‘viola’ que dio positivo de coronavirus), con quien trabajé durante mucho tiempo en la Fiorentina. Lo bueno es que en general está fuera de peligro y eso es lo importante”, agregó el “Fantasista”.

SURREALISMO

“En este momento el fútbol no cuenta. Ahora todo es surrealista. Los jugadores tendrán que rehacer la preparación porque no han entrenado durante mucho tiempo. Para mí, el campeonato italiano tiene que ser pospuesto. No esperábamos esta situación. Entiendo que hay mucho dinero en el fútbol, pero es una situación atípica”, añadió el campeón con la “Roja” en la Copa América 2015.

Además, se refirió a su compatriota Erick Pulgar, actual volante del elenco de Florencia. “Venía con altibajos, como todo el equipo. Pero su comportamiento refleja sus características. Debe comprender que ahora está en un equipo muy importante como la Fiorentina. En mi opinión, aún no lo ha entendido completamente. En Florencia los aficionados tienen un paladar muy fino”, apuntó.

Por último, Pizarro candidateó a otro chileno al club: “Charles Aránguiz habría sido el jugador ideal para la Fiorentina. Ahora, sin embargo, está cerca de renovar con el Bayer Leverkusen. Lástima que no haya llegado a Florencia”.

HABLA PULGAR

A propósito de Pulgar, el volante dio una entrevista al portal laroja.cl en medio de la cuarentena en Italia. “En este delicado momento, lo primero que hago es cumplir con estar en mi casa, luego con los programas que me mandan el PF de la Fiorentina y el ‘profe’ Velazco de la Selección”, contó el volante de 26 años.

“Le agrego un poco de música para tener un poco de alegría. El tema está muy complicado, pero espero que todo pase rápido para que podamos volver a nuestra vida cotidiana”, añadió.

El mediocampista ha disputado 29 encuentros en la actual temporada, convirtiendo 4 goles y dando 5 asistencias. “Mi llegada a la Fiorentina ha sido muy regular, en lo personal he ido demostrando partido a partido, más ahora con la llegada del profe (Giuseppe) Lachini, ya que venía jugando nuevamente de volante central, que es la posición en la que me siento más cómodo”, sostuvo Pulgar.

Y sobre la Selección enfatizó: “Las clasificatorias para el Mundial de Qatar serán muy competitivas, pero sabemos que Chile tiene un buen equipo y lo demostramos en la Copa América pasada”.