Iván “Alicate” Cárdenas, a quince años de su triunfo en el Gran Premio de la Hermandad

El Gran premio de Tierra del Fuego tiene cientos de historias para contar y recordar pero una de las más emblemáticas fue sin duda la del 2005, cuando Iván “Alicate” Cárdenas se impuso en la clasificación general de la 32° edición de la prueba que en esa oportunidad se disputó entre Río Grande y Porvenir.

A pesar de que ya han pasado quince años del logro del piloto porvenireño, quien tuvo como navegante a su hermano José Luis, los recuerdos se mantienen casi intactos, considerando que debieron pasar 27 años para que la emblemática competencia nuevamente la ganara un piloto chileno, luego que lo hiciera por primera vez el binomio de Sergio Violic y Victorio Salazar en la quinta versión de la prueba corrida en 1974.

Junto con la importancia del hito histórico, la carrera se caracterizó por tener una definición infartante al disputarse prácticamente las dos etapas con tres aspirantes a la victoria: los argentinos Daniel Preto y Gastón Bronzovic junto al propio “Alicate”.

Todo se definió prácticamente a escasos kilómetros del final, en el sector argentino de “La Arcillosa”, cuando Cárdenas mantenía una ventaja de sólo segundos sobre Preto y en su pasó por el puente que se ubica en el sector apoyó dos ruedas de su Peugeot 206 sobre una de las barandas de la estructura metálica, sin que esta cediera y logrando retomar la ruta para llegar primero a la meta que se ubicada en el autódromo de Río Grande.

Más atrás venía apurando Preto -quien también se “apoyó” sobre la misma baranda del puente pero con la mala suerte que la estructura, debilitada por el paso del auto de “Alicate”, no aguantó- cayendo al lecho del río y abandonando la competencia.

INOLVIDABLE

“Fue una carrera que particularmente para nosotros como equipo, para la familia, la gente que estuvo con nosotros y creo que todo el mundo que ama el automovilismo, es imposible olvidar”, comienza señalando “Alicate”.

“Fue algo que esperábamos por años. Creo que fueron 25 o 27 años que no ganaba un chileno y nosotros fuimos a buscar ganar ‘La Hermandad’, como el sueño de cualquier fueguino que corre esta carrera”.

Pero no le fue para nada fácil, con muchos intentos previos fallidos, “el año anterior (2004) íbamos ganando la categoría libre pero reventó el motor en el cruce de frontera con un auto que estaba bien armado, con buena suspensión, tenía buena tapa (de cilindros) y caja (de cambios), pero no se le puso pitones forjados y el motor no aguantó”.

En ningún caso bajaron los brazos, por el contrario, terminada la carrera comenzaron de inmediato a buscar un auto nuevo, “partimos recorriendo la Zona Franca para ver que podíamos usar para la categoría grande y llegamos a la Peugeot donde nos dijeron que había un (modelo) 206 en Santiago. Hicimos los trámites para la compra y hasta hoy es un tremendo recuerdo el que tenemos con ese auto”.

Aún no se le borra de la memoria los detalles, “fue una carrera espectacular. Con Gastón Bronzovic y Daniel Preto nos íbamos dando ‘palo a palo’ desde que largamos de Porvenir en la segunda etapa. Yo tenía una pequeña diferencia a favor y sabía que iban a salir con todo a buscarme”.

AUTO STANDARD

“El Peugeot fue preparado en Francia, tuvo participaciones en el Rally Mobil, contaba con una buena suspensión pero era standard y no andaba más de 188 kms./h. reales, no más porque tenía limitador y se ‘cortaba’ (la inyección de combustible) a las 6.500 vueltas”.

“Además nos llegó muy encima de la carrera, prácticamente lo pude probar en el clasificatorio pero me acomodé altiro a pesar de que venía de correr con un Toyota Starlet, luego pasé a un Lada y a un Volkswagen Gol para después subirme a un auto prácticamente nuevo y muy diferente, más potente con otra suspensión, era otra cosa, pero cualquier piloto que ‘ande’ se acomoda rápidamente a la máquina”.

Cárdenas mantiene aún la claridad de cómo fue la definición de la carrera, “cuando entramos al sector de ‘Las Flores’ ya veníamos peleando a 6 o 7 segundos de diferencia en la general con Gastón Bronzovic y llegando al puente entre muy ‘pasado’ en el frenaje y el auto se me fue contra la baranda pero gracias a Dios no caímos y pudimos seguir”, en una acción que no duró más de dos o tres segundos pero que lo podría haberlo dejado fuera de carrera faltando poco para el final, como ya le había sucedido el año anterior.

“Lamentablemente ‘Dany’ (Preto), quien venía atrás, no tuvo la surte porque la baranda quedó algo suelta y no resistió. En el Gran Premio puedes ser un tremendo piloto e ir en un auto cero kilómetros, pero el factor suerte también es primordial”.

“Esa fue realmente una fecha del Gran Premio que no se va a olvidar fácil, aparte el recibimiento que nos hizo la gente en Río Grande cuando llegamos, la entrega de premios, era como si fuéramos toda una familia, fue algo espectacular”.

“Después el recibimiento que nos hizo nuestro querido pueblo de Porvenir fue fantástico. Nos esperaron a 15 kms. de la ciudad con una caravana de más de 170 autos, fue algo espectacular”.

El auto posteriormente lo vendió, “porque al año siguiente Preto llegó con un Honda y ahí no había nada que hacer. El Peugeot tenía 148 HP y el Honda era de 180 o 200, hasta 220 HP. Un taponazo con el que no había nada que hacer”.

Se lo vendió a Alejandro Ruiz, “lo corrió dos o tres carreras y anduvo muy bien, ganó varias veces, y después lo tuvo Américo Vargas para terminar en las manos de ‘Nico’ Pavlov, quien lo tiene actualmente”.

FOTO VIRALIZADA

Iván tuvo la suerte de que su paso por el puente de “La Arcillosa” en dos ruedas fue retratado en una fotografía que se viralizó en varias partes del mundo, a pesar de que el Internet estaba insipiente, llegando incluso a ser exhibida en la sede de Peugeot en Francia.

“Esa foto recorrió todo el mundo. La gente de Peugeot Chile nos llamó porque querían disponer de ella para exhibirla en todas las concesiones de la marca en Chile y poner que un auto 206 había ganado el Gran Premio, pero por problemas laborales me dejé estar a última hora, sino quizás habría sido uno de los primeros porvenireños o magallánicos en estar corriendo en el Rally Mobil, pero lamentablemente no fue, no estaba en mi destino nomás”.

Aún la gente le recuerda permanentemente su éxito, “para uno es muy lindo y emocionante que la gente todavía se acuerde. Siempre me encuentro con grupos o cuando voy a Río Grande aún me entrevistan. Todos se acuerdan porque fueron más de 24 años que no ganaba un chileno, y ganar mi categoría de punta a punta y la general fue algo histórico, además ante rivales de gran nivel”.

Sin duda que este triunfo de Iván Cárdenas motivó posteriormente a muchos jóvenes por alcanzar el mismo resultado, como los casos de Luis Mladinic en una oportunidad y Christobal Masle en las últimas dos ediciones.

“Hoy el nivel de autos y pilotos que tenemos es espectacular. En Porvenir están saliendo chicos que son de punta en cualquier categoría que corran sin tener mayor experiencia y con todas las medidas de seguridad porque se anda rapidísimo. Los mismos caminos son diferentes, ya hace varios años se está corriendo prácticamente en piso seco y uno ve los promedios impresionantes que hacen los ‘cabros’”.

DUPLA CON EL HIJO

Mantiene aún el “bichito” por correr para lo que dispone de un Renault Clio, “está armado full, cero kilómetros, mecánica de ‘Polo’ Ginieis, pero esta edición de la Hermandad es muy difícil que se logre hacer, por lo que el otro año pienso correr con mi hijo o hacer algún rally antes de fin de año. Lo veo igual difícil, por la situación que estamos viviendo, pero hay que ir buscando por ahí ya que la idea es correr con él un rally o un Gran Premio para que después se largue sólo”.

Iván está integrando la nueva directiva de Adelfa, encargada de la organización del Gran Premio, y al respecto también informa que en estos días se determinará, en conjunto con los dirigentes de Río Grande, que se va hacer con la prueba este año, “personalmente lo veo muy difícil por toda la situación en que estamos. Se viene complicado y hablar de cambiarla para noviembre o diciembre lo veo medio difícil. Hemos conversado dos o tres veces con Río Grande y pronto se tomará la decisión, pero yo no soy quien para dar una definitiva si se hace o no la carrera”.

“La situación es compleja. Todavía no sentimos el golpe grande que vamos a tener en la región, un problema económico terrible, quién va a tener a disposición un millón de pesos o lo que cueste largar una Hermandad con tú auto listo, o conseguir los auspicios o que el gobierno regional te de las platas que todos los años nos entrega. Se ve difícil”.

“Es una pena grande porque a todos los que amamos esta carrera, como en el caso mío, que es algo que uno lo lleva siempre en el corazón como fueguino, va a ser una pena pero no podemos ir contra la corriente, hay que ir paso a paso y, a lo mejor, prepararnos para el 2021 para organizar algo como se merece esta carrera”.