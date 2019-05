Jarry a la final ante un “conocido” Zverev

Nicolás Jarry (75º del ranking mundial) venció ayer en dos sets al moldavo Radu Albot (45º) en las semifinales del ATP 250 de Ginebra y jugará su primera final del año. La victoria del “Príncipe” se dio luego de una hora y 18 minutos con parciales de 6-3 y 6-4.

Tuvo que pasar alrededor de un año y tres meses para que Jarry se instale en la segunda final de su carrera en torneos ATP, logro que además le permitirá asegurar el puesto número 59 ó 58 en el ranking mundial.

El nieto de Jaime Fillol disputará el título hoy a partir de las 9,30 horas (de Magallanes, transmite Chilevisión) frente al alemán Alexander Zverev (5º del orbe), quien eliminó en la otra semifinal al argentino Federico Delbonis (84º) por 7-5, 6-7 (6) y 6-3 en dos horas y 41 minutos.

Será el segundo choque de Jarry y el germano, pues el chileno ya le ganó este año sorpresivamente a Zverev (cuando éste era tercero del mundo) en la segunda ronda del ATP 500 de Barcelona, en tres sets.

“TRANQUILIDAD”

“Estoy feliz, he mantenido mi nivel sin aflojar, con tranquilidad y paciencia para ganar en momentos importantes. He podido ganarle a los nervios y también he estado muy agresivo con mi derecha y el revés. Le pongo mucha presión al rival con el juego que estoy haciendo”, analizó Jarry tras su victoria de ayer.

Sobre la finalísima de hoy dijo que “Zverev, independiente que no está pasando por su mejor momento, sigue siendo un top 10 peligroso… Haberle ganado en Barcelona es bueno para la confianza de saber que uno puede, pero ahora se juega otro torneo, una final y hay más en juego”.