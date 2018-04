Jarry abre hoy la serie de Copa Davis en Argentina

El sorteo efectuado ayer deparó que el número uno de Chile, Nicolás Jarry (64º ATP), será el encargado de abrir el choque ante Argentina cuando desafíe hoy a partir de las 14 horas al trasandino Nicolás Kicker (87º) en la llave válida por la final de la Zona Americana I de Copa Davis.

Recordemos que el equipo ganador de esta serie, programada en la arcilla del estadio “Aldo Cantoni” de San Juan, accederá al repechaje donde tendrá la posibilidad de buscar el retorno al Grupo Mundial.

SORPRESA

El capitán argentino, Daniel Orsanic, sorprendió con la designación de Kicker, quien, si bien atraviesa un buen momento tenístico, tiene dos derrotas ante el chileno: en el Futuro Chile 6 (año 2013) y en las clasificaciones del ATP de Sao Paulo (2015).

Kicker le ganó la pulseada a Guido Pella (63º), quien por ranking es la segunda mejor raqueta nominada por Orsanic en esta pasada.

JUEGA GARIN

En el otro single programado para hoy, el local Diego Schwartzman (15º), primera raqueta argentina ante la ausencia de Juan Martín del Potro (6º), se verá las caras con Christian Garín (217°), segundo mejor tenista de nuestro país en la actualidad.

Tienen dos registros previos, ambos en 2014: en el Challenger de Bucaramanga se impuso el trasandino y en la “qualy” de Buenos Aires ganó el iquiqueño.

Para el sábado, la jornada partirá con el duelo de dobles entre Guillermo Durán (71º en binomios) y Máximo González (80º en la especialidad) y los chilenos Hans Podlipnik (44º en dobles) y Jarry (142º).

En la misma jornada sabatina, a continuación del dobles como lo estipula el nuevo reglamento de Copa Davis, se jugarán los singles invertidos: Schwartzman contra Jarry y, de ser necesario, la definición quedará en manos de Kicker y Garín.

FE DE MASSU

Massú le pone todas las fichas a sus pupilos. “Creo que hemos venido avanzando desde muy abajo. Hace un año y medio jugamos un repechaje con Canadá, sin ningún jugador todavía dentro de los top 100 y hoy estamos jugando contra Argentina que es una potencia mundial del tenis”, destacó el capitán chileno durante la semana.

“Hace poco ganaron la Copa Davis, por lo que para nosotros jugar ante Argentina es un gran desafío. Es un rival muy difícil, lo respetamos al máximo, pero haremos nuestro mejor trabajo y trataremos de dar la sorpresa”, complementó.

INCIDENTES

El viñamarino no teme un clima adverso en San Juan, a propósito del incidente de los sillazos en la serie copera jugada entre Argentina y Chile en Santiago el año 2000. “Hay una linda rivalidad deportiva. En lo que pasó hace muchos años atrás me tocó estar a mí en la cancha con Mariano (Zabaleta). Fue algo triste de lo que no me gusta acordarme y que nunca más va a pasar, estoy seguro de eso. De esas cosas se aprende y acá la gente va a venir a ver un espectáculo, cada uno a apoyar a su país”, afirmó Massú.

“Yo siempre he sido un agradecido de cómo me han tratado en Argentina. Gané mi primer título acá, me inicié como jugador entre Chile y Argentina, viví casi seis años en Buenos Aires y siempre me abrieron las puertas de la mejor manera. Por lo tanto, para mí Argentina es como mi segunda casa”, cerró el capitán chileno.

OPCIONES DE CHILE

La pregunta es ¿cuáles son las opciones de que Chile le haga pelea y derrote a Argentina?. En el papel, todo pasa por el desempeño que tenga Jarry. Si el santiaguino mantiene el nivel que ha venido mostrando esta temporada debiera vencer a Kicker.

Si consideramos que la llave podría quedar emparejada al cabo de la jornada de hoy (Schwartzman debería vencer a Garín), el punto del dobles sería clave. Ahí, Jarry y Podlipnik, quienes se conocen muy bien y tienen buenos resultados jugando esta modalidad, aparecen con claras posibilidades de vencer a la pareja conformada por Durán y González.

De ganar, todo se definiría en los últimos singles y quien asoma con la responsabilidad de pelear la serie es Garín. Esto porque, en el papel, Schwartzman derrotaría a Jarry, a quien le ganó en febrero en Río de Janeiro y en marzo en el Masters de Miami.

Entonces, la apuesta es que el iquiqueño dé el gran golpe contra Kicker (o Pella), sacándole partido a la presión que tienen los argentinos por ser favoritos para ganar la serie, más encima ante su público. Además,. Garín llega a San Juan en alza y “con muy buenas sensaciones”, según sus propias palabras.

CUARTOS DE FINAL

Este fin de semana se juegan también los cuartos de final del Grupo Mundial de Copa Davis.

El español David Ferrer y el alemán Alexander Zverev serán los encargados de abrir la confrontación entre ambos países en Valencia, donde Rafael Nadal cerrará la primera jornada ante el germano Philipp Kohlschreiber.

En Génova se disputará la llave entre Italia y Francia. Abrirán Andrea Seppi y Lucas Pouille, para luego dar paso al choque entre Fabio Fognini y Jeremy Chardy.

El local Croacia recibirá a Kazajistán en una llave que abrirán Marin Cilic y Dmitry Popko. Luego se verán las caras Borna Coric y Mikhail Kukushkin.

Finalmente, en Nashville el anfitrión Estados Unidos recibe a Bélgica. Comenzará la llave John Isner frente a Joris de Loore y a continuación se medirán Sam Querrey con Rubén Bemelmans.