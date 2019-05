“Jarry tiene mucho futuro”

Juan Martín Del Potro (9º ATP, foto) elogió a Nicolás Jarry (58º) tras eliminarlo ayer en la primera ronda de Roland Garros. “Estoy contento de haber vuelto a París y haber ganado un partido complicado”, partió comentando el argentino.

Era la primera vez que ambos tenistas se enfrentaban, situación que pudo aprovechar el chileno para adueñarse del primer set, pero luego no pudo ante la jerarquía del tandilense en los siguientes tres parciales. “Uno muchas veces lo ve en otros partidos, pero creo que no es conocerlo del todo, como cuando uno lo tiene enfrente. Por eso me sorprendió Jarry al inicio del partido con su juego, con sus tiros, con su agresividad. Después creo que le fui encontrando la vuelta a esa devolución de saque, tomé un poco más el control del partido y terminé jugando mucho mejor”, analizó Del Potro.

“GRAN FUTURO”

“El comienzo del partido, entre el viento, la lluvia y no conocerlo tanto (a Jarry), se me hizo complicado. Siento que él tiene mucho futuro por delante, es más joven y tiene un juego muy completo. Si tiene un gran día le puede ganar a cualquiera, con tiros muy ofensivos. Le veo gran futuro”, elogió Del Potro a la segunda raqueta nacional. Su próximo adversario en Roland Garros será el japonés Yoshihito Nishioka (72º).