Jarry triunfa y va por el “verdugo” de Garin en la arcilla de Bastad

Nicolás Jarry (64° ATP, foto) venció en dos disputados sets a un batallador jugador local Mikael Ymer (124°) con parciales de 7-5 y 6-3, para avanzar a los cuartos de final del ATP 250 de Bastad, en Suecia.

En la primera manga, el “Príncipe” tuvo un gran comienzo y llegó a estar 3-0 gracias al tempranero quiebre logrado sobre su rival y el buen nivel de juego exhibido en la arcilla sueca.

No obstante, el constante aliento del público y el amor propio del dueño de casa, provocaron que tuviera una rápida reacción, lo que se vio reflejado en la recuperación del rompimiento.

El punto clave del parcial se produjo en el undécimo juego, cuando el sueco no aprovechó dos puntos de quiebre, y luego “se fue del partido” reclamando un punto a favor de Jarry, quien terminó ganando el set.

En la segunda manga, el europeo sorprendió al nieto de Jaime Fillol con un inmediato quiebre, pero el chileno emparejó rápidamente y desniveló otra vez en el momento preciso para sellar la victoria en una hora y 43 minutos de juego.

CAE GARIN

Jarry descansa hoy y enfrentará mañana al francés Jeremy Chardy (80°), quien ayer despachó a Cristian Garin (37°), primer favorito del torneo sueco, frustrando un posible duelo de chilenos en la ronda de los ocho mejores.

El galo superó de manera sólida a la primera raqueta nacional con un doble 6-4. Garin se mostró incómodo, no tuvo reacción ante los quiebres de servicio que le propinó su rival y terminó firmando un debut y despedida en Gastad (había quedado libre en la primera ronda).

SATISFACCION

Jarry, quien en su estreno en la arcilla sueca había despachado el martes al suizo Henri Laaksosen (93º) por 7-6 (1) y 7-5, se mostró satisfecho tras la victoria de ayer sobre Ymer. “Fue un duelo complicado, estaba el público en contra. El es un guerrero y jugando en casa sube su nivel”, partió comentando la raquera chilena.

“No empecé muy bien, pero la cabeza me funcionó al igual que en la primera ronda, cuando pude salir adelante pese a que mi servicio no fue bueno. Las condiciones están difíciles, hay un poco de viento y la cancha es ‘patinosa’, pero jugamos todos con eso, me estoy adaptando muy bien”, apuntó.

Sobre el próximo adversario, Chardy, adelantó que “será un partido bastante difícil; cuando jugamos este año fue 7-6 el tercer set para él en un encuentro demasiado apretado y seguramente ahora también lo será”.

“(Chardy) le ganó a Cristian (Garin), quien en esta superficie es uno de los mejores del mundo. No va a ser para nada un partido fácil, porque además está sacando muy bien”, finalizó Jarry.

DOBLES

Los tenistas nacionales también jugaron ayer en el cuadro de dobles de Bastad.

Tras su partido de singles, Jarry y el brasileño Marcelo Demoliner (52°) derrotaron a la dupla compuesta por el uruguayo Pablo Cuevas y el argentino Guillermo Durán con parciales de 6-4, 4-6 y 10-7 en una hora y 23 minutos de partido.

En la siguiente ronda se medirán ante el binomio del español Pablo Carreño Busta y el portugués Joao Sousa, quienes doblegaron al polaco Romain Arneodo y al bosnio Damir Dzumhur por 7-6 (4) y 6-2.

Garin, por su parte, corrió la misma suerte que en su debut en individuales y perdió en dobles junto al español David Vega Hernández ante los argentinos Federico Delbonis y Horacio Zeballos. La derrota fue con marcadores de 5-7 y 6-7 (3), en una hora y 38 minutos.

US OPEN

En otro tema, la página oficial del US Open, cuarto Grand Slam del año, confirmó ayer que tanto Garin como Jarry ingresaron directamente al cuadro principal.

Los tenistas nacionales fueron incluidos en el listado de entrada, que incluyó a los primeros 98 jugadores del ranking mundial.

Será la primera vez que Garin disputará la primera ronda del certamen estadounidense, tras haber perdido en la “qualy” en las ediciones 2017 y 2018.

Por su parte, Jarry buscará mejorar su actuación del año pasado, cuando cayó en segunda ronda ante el local John Isner.