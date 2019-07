Jean Beausejour: “Mi historia como jugador de la Selección se acabó”

Beausejour confirmó ayer, tras el partido con Argentina, su retiro de la Selección, ratificando así los rumores que estababn circulando con respecto que el partido por el tercer lugar de la Copa América sería el último en que jugaría por La Roja.

De esta manera, el emblemático jugador de 35 años de edad, partícipe de los títulos logrados por Chile en la Copa América y en la Copa Centenario cierra su brillante historia defendiendo a la Selección.

“Mi historia como jugador de selección acabó hoy (ayer). Lo venía pensando hace un tiempo. Si bien hay un par de cosas que apuran la decisión, mi aspiración siempre fue retirarme en un nivel competitivo, y lo logré. Hay factores como es el presente de la ‘U’ que necesita que tenga a mi club como foco, me sería imposible ausentarme y uno debe estar siempre al cien. En el balance para mí influye mucho el cariño recibido” expresó en entrevista con el CDF.

Beausejour también analizó el encuentro ante Argentina y declaró que hay un gran factor a mejorar: “Tuvimos desconcentraciones y eso hay que mejorarlo en el futuro, y los momentos malos lo pagamos muy caro. A diferencia de otras selecciones que son más pragmáticas, nosotros sufrimos con eso. Para que ocurran goles hay una sucesión de errores”.

Finalmente, fue optimista sobre lo que viene con La Roja, sobre todo por cómo se vivió la previa de Copa América. “Hubo escepticismo, nula esperanza, hay que ser claro. Pero me pasó que en Santiago me gustó ver a este equipo, lo sentí competitivo y recuperamos lo que tanto nos caracterizaba y eso se tradujo en ahora en la Copa. Lamentablemente nos quedamos con la espina de no haber jugado una final”.