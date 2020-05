Jefe de subcomisión médica de la ANFP: “En un escenario ideal, es posible que se vuelva a jugar a mitad de julio”

El doctor Fernando Yáñez, jefe de la subcomisión médica para el retorno del fútbol de la ANFP, se refirió a posibles plazos para retomar la actividad en nuestro país en el marco de la pandemia por el coronavirus.

“Uno desearía volver a la actividad después del ‘peak’ de esta enfermedad, que será en las próxima semanas… Si seguimos la lógica de lo que ha pasado en Europa, estamos con un mes de desfase desde que empezó todo. Si allá están iniciando sus actividades a principios de mayo, me parece razonable que nosotros reiniciemos los entrenamientos a principios de junio”, partió comentando en diálogo con El Mercurio.

INCERTIDUMBRE

Acto seguido aclaró: “Las fechas aún son inciertas. Lo ideal sería volver a jugar entre cuatro a seis semanas después de empezar a entrenar. Si eso ocurre a fines de mayo o en junio, es posible que se empiece a jugar a mitad de julio o a principios de agosto, pero dependerá de lo que diga la autoridad sanitaria”.

“Uno desearía que se vuelva a jugar a mediados de julio, porque asoma como un plazo razonable para poder completar el torneo. Estamos hablando de esto en un escenario ideal. Dependemos de lo que diga la autoridad sanitaria”, complementó.

CONSEJO

SUSPENDIDO

En otro plano, el Consejo de Presidentes de la ANFP que estaba programado para el pasado jueves fue suspendido.

El directorio había convocado la cita presencial para, entre otros temas, votar la salida de Martín Iribarne (por una polémica intervención a favor de su club, La Calera) y los ingresos de Johann Giese y de Jorge Yunge a la mesa directiva de la ANFP.

Sin embargo, esto tendrá que esperar, ya que el ente rector del fútbol chileno le comunicó a los clubes que el Consejo fue postergado. “En atención a las medidas de seguridad que establecieron un cordón sanitario en la Región Metropolitana y con las consiguientes dificultades de desplazamiento, se reprogramará el Consejo de Presidentes de clubes convocado para este 30 de abril”, explicaron la rectora del fútbol en un comunicado. Este lunes se comunicará la nueva fecha.

Consignar que algunos clubes ya habían adoptado la postura de no asistir a la cita, no tan sólo por la logística y la pandemia, sino que también como una señal de “rebelión”. Esto porque existe un grupo de instituciones que no está conforme con el mandato de Sebastián Moreno, cuya gestión viene siendo fuertemente cuestionada desde la crisis social que explotó en octubre de 2019.