Jeisson Vargas retorna a Católica como refuerzo

Finalmente Jeisson Vargas será jugador de Universidad Católica, la que hizo uso de una cláusula que reservó el 40% del pase del jugador y que impedía que éste fichara por otro equipo del Torneo Nacional.

El futbolista fue sometido ayer a las revisiones médicas correspondientes, por lo que será anunciado en las próximas horas como nuevo integrante del plantel que adiestra Gustavo Quinteros, uniéndose a Juan Cornejo, Valber Huerta, Edson Puch y César Pinares, las otras incorporaciones del conjunto de la precordillera.

Vargas, de sólo 21 años, vuelve a San Carlos de Apoquindo después de partir a mediados de 2016. En este período registró un opaco paso por Estudiantes de La Plata, para luego actuar por el dueño de su pase, el Montreal, donde tuvo una irregular actuación.

BUONANOTTE

Por otra parte, Diego Buonanotte habló del actual momento de la UC y de su futuro personal.

“Estamos en un momento lindo, comenzando una nueva etapa con un entrenador nuevo. Era importante tener el título (Campeonato de Verano) para empezar con el pie derecho”.

Sobre Gustavo Quinteros añadió que “son diferentes ideas que tienen los entrenadores, intentamos adaptarnos a lo que pide cada uno”.

“Gustavo quiere presionar arriba, le gusta llegar con mucha gente al gol. A mí, que me gusta jugar cerca del área, me gusta esta idea. La idea que Gustavo tiene es muy clara, nos transmite mucha tranquilidad. No me pasó nunca tener un entrenador tan tranquilo en dar una charla técnica”, afirmó.

EXPERIENCIA

Destacó la presencia de Edson Puch, “es un jugador de mucha experiencia, nos vino a aportar sobre todo la experiencia. La Copa requiere jugadores que hayan estado en torneos importantes. Con Edson es fácil jugar y adaptarse por la forma que él tiene de jugar. Estoy convencido de que hará un gran torneo”.

Finalmente manifestó sus ganas de permanecer en la franja. “Yo ya dije que la prioridad siempre la va a tener Católica. Estoy muy cómodo, pude responder en la cancha, tuve la suerte de poder hacerlo. Son temas que están manejando los representantes, son cosas que las tienen que manejar ellos. Ojalá que se llegue a un final feliz, que yo siga en Católica”, dijo.