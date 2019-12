Johnny Herrera se despide de la U de Chile tras no ser renovado su contrato

«Me voy tranquilo. Obviamente me enteré por la prensa, pero ya está digerido y la vida continúa. Yo quiero seguir jugando, me encuentro con las capacidades para seguir y a partir de mañana empezaré a buscar equipo». Con estas palabras, el arquero Johhny Herrera puso fin a su exitosa carrera en Universidad de Chile. La dirigencia de Azul Azul, con la que tuvo numerosos conflictos en los últimos años, decidió no renovarle el contrato, que vencía en diciembre, y pese a que se le intentó ofrecer un cargo dentro de la organización, el guardameta de 39 años afirmó que desea seguir jugando.

En las afueras del Centro Deportivo Azul, el jugador más ganador en la historia del club, declaró: «No hay opciones de quedarse, porque el técnico decidió no contar conmigo. Es respetable, y ante cualquier decisión, siempre he respetado, porque el técnico tiene la última palabra. Se asume con grandeza y me voy feliz porque terminé jugando, nunca me pesó la camiseta, porque pude haber jugado mal o bien, pero nunca me cagué dentro de la cancha y buscaré mi norte en otro club, y Dios quiera que la vida me siga acompañando con éxitos». Respecto de su futuro, indicó que «la verdad me voy tranquilo y a donde vaya, lo daré todo. Estoy bien físicamente y eso me da para jugar al menos por unas temporadas más», completó.

Visiblemente emocionado, el arquero reconoció que «me voy triste, pero con un dejo de tranquilidad», y antes de quebrarse, aseguró que «hoy me voy, pero sé que la vida da muchas vueltas».

De esta forma, Johnny Herrera terminó con una carrera en Universidad de Chile que lo tuvo como el más ganador de su historia, con 13 títulos: ocho campeonatos nacionales (1999, 2000, Apertura 2004, Apertura y Clausura 2011, Apertura 2012, Apertura 2014-2015 y Clausura 2017. A eso hay que sumar tres títulos de Copa Chile (2000, 2012 y 2015) la Supercopa (2015) y la Copa Sudamericana 2011. Además ganó un título con Everton (Apertura 2008).