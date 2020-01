Jornada opaca para los chilenos en la recta final

El Rally Dakar 2020 entra en tierra derecha y los pilotos chilenos que figuran en las posiciones de avanzada tuvieron ayer una jornada gris, cuando sólo quedan dos etapas por disputarse.

Ignacio Casale se extravió en la décima etapa de los cuatriciclos, Francisco López pinchó en el inicio de la carrera de los buggies y Pablo Quintanilla cedió ventaja al líder de la competencia al llegar apenas en la novena posición en las motos.

“Quintafondo” fue el primero (de los siete chilenos que quedan en competencia) en terminar la jornada de ayer, al tiempo que la organización decidía cancelar el último tramo por las fuertes rachas de viento que impedían el vuelo de los helicópteros.

Al menos en la general el piloto nacional se mantuvo en la segunda posición, a casi 26 minutos del líder estadounidense Ricky Brabec.

CASALE PERDIDO

Luego fue el turno de Casale, quien se extravió y se retrasó 45 minutos provocando que llegara a la meta apenas en el 16º puesto. El “Perro” continúa liderando la general de los “cuatris”, pero se acercó a poco más de 16 minutos su escolta francés Simon Vitse.

Por su parte, “Chaleco” López sufrió un pinchazo en el inicio de la etapa perdiendo más de una hora en la competencia de buggies. El chileno finalizó el día en el puesto 33 y bajó de la segunda a la tercera posición en la general.

EL SUSTO

DE ALONSO

El piloto español Fernando Alonso acaparó miradas ayer al sufrir un increíble volcamiento que, por suerte para él y su acompañante Marc Coma, no terminó en tragedia.

El auto del ex campeón de Fórmula Uno dio un par de vueltas de campana al atravesar una duna en una zona de espectadores cuando apenas había recorrido un kilómetro de los 345 de especial. El vehículo quedó parado en sus cuatro ruedas, terminó con el parabrisas roto y otros problemas menores que no le impidieron a Alonso continuar en carrera, aunque debió detenerse más adelante para efectuar reparaciones durante una hora. “Estamos bien. Nada más empezar tuvimos el vuelco y nos puso con el pie cambiado toda la etapa, pero en general ha sido un buen día. Estamos aquí y no hemos perdido mucho, sólo algún puesto que tampoco me importa”, comentó el español, ratificando que seguirá en carrera.

CLASIFICACION

Motos

10ª etapa

1.- Joan Barreda (España), 2h11’42”.

2.- Ricky Brabec (Estados Unidos) a 1’07”.

3.- Kevin Benavides (Argentina) 2’31”.

9.- Pablo Quintanilla (Chile) a 5’58”.

12.- José Ignacio Cornejo (Chile) a 13’09”.

17.- Patricio Cabrera (Chile) a 24’46”.

60.- Enrique Guzmán (Chile) a 56’15”.

General

1.- Ricky Brabec (Estados Unidos) 34h12’18”.

2.- Pablo Quintanilla (Chile) a 25’44”.

3.- Joan Barreda (España) a 27’09”.

4.- Toby Price (Australia) a 28’33”.

5.- José Ignacio Cornejo (Chile) a 41’31”.

28.- Patricio Cabrera (Chile) a 5h57’54”.

47.- Enrique Guzmán (Chile) a 13h05’11”.

Cuatriciclos

10ª etapa

1.- Kamil Wisniewski (Polonia) 3h04’11”.

2.- Zdenek Tuma (Rep. Checa) a 48”.

3.- Rafal Sonik (Polonia) a 3’42”.

5.- Italo Pedemonte (Chile) a 4’56”.

16.- Ignacio Casale (Chile) a 44’59”.

General

1.- Ignacio Casale (Chile) 44h41’33”.

2.- Simon Vitse (Francia) a 16’18”.

3.- Rafal Sonik (Polonia) a 1h06’16”.

7.- Italo Pedemonte (Chile) a 6h16’05”.

Buggies

10ª etapa

1.- Mitchell Guthrie (Estados Unidos) 2h23’47”.

2.- Blade Hildebrand (Estados Unidos) a 25”.

3.- Gerard Farres (España) a 1’22”.

33.- Francisco López (Chile) a 58’00”.

General

1.- Casey Currie (Estados Unidos) 46h22’15”.

2.- Sergei Kariakin (Rusia) a 46’40”.

3.- Francisco López (Chile) a 1h14’58”.

Autos

10ª etapa

1.- Carlos Sainz (España) 2h03’43”.

2.- Jakub Przygonski (Polonia) a 3’05”.

3.- Giniel de Villiers (Sudáfrica) a 4’26”.

General

1.- Carlos Sainz (España) 37h15’37”.

2.- Nasser Al-Attiyah (Qatar) a 18’10”.

3.- Stephane Peterhansel (Francia) a 18’26”.

La undécima etapa de hoy unirá Shubaytah con Haradh. Son 744 kilómetros en total (379 cronometrados). El Dakar 2020 finaliza mañana con el tramo Haradh – Al Quiddiyah (447 kilómetros, incluidos 374 de especial).