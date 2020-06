Josthyn colecciona títulos y sueña en grande

Eso de ser campeón lo lleva en la sangre. Tal cual, como la letra del popular cántico futbolero, la historia deportiva de Josthyn Miranda parece calzar perfecto.

Una promisoria carrera paleta en mano que se agiganta a cada paso, sólo interrumpida por la pandemia del Covid-19 que por ahora le ha impedido mostrar su enorme talento.

A sus cortos 15 años este tenismesista puntarenense es dueño de un palmarés colmado de títulos, copas y medallas. Suma y sigue: número uno de Chile, seleccionado nacional desde 2016 y protagonista de enriquecedoras experiencias en países como Alemania, República Dominicana y Perú, entre otros, sigue fielmente la huella deportiva de su padre, el futbolista Miguel “Condoro” Miranda, otro campeón cuyo talento lo llevó incluso al profesionalismo para defender a clubes como Puerto Montt, Wanderers y Colo Colo. Un profesionalismo que también sueña alcanzar Josthyn, pero a punta de remaches.

– ¿Cómo nace tu vínculo con el tenis de mesa?

– Bueno todo empezó en 2016, cuando en ese tiempo estudiaba en la Escuela España y había un taller de tenis de mesa y me llamó la atención. Me enteré que iban a hacer un torneo en la escuela ‘Pierre Faure’ y ahí conocí a Luis Uribe. Me invitó a entrenar y empecé de a poco”.

“Cada vez iba avanzando más, hasta que Luis habló con quien es mi técnico hoy en día, Cristián Quiroz. Cristián ha sido más que un profesor; es un amigo, es como de mi familia. Un técnico completo que aconseja, te habla de cómo son las cosas y gracias a eso he podido llegar a ser lo que soy”.

– Tu papá tuvo una destacada carrera como futbolista, llegando incluso al profesionalismo. ¿Te gusta también el fútbol u otro deporte?

– “Me gusta mucho la caza deportiva y la pesca deportiva. Sé que mi papá fue un gran jugador de fútbol y futsal. Cuando era chico le dije que me enseñe a jugar fútbol, pero yo no le pego ni en un tambor (risas)… El me contó que nadie le enseñó -algo parecido a lo que me pasó a mí- que nadie me tiene que enseñar, tengo que aprender solo. Y desde ahí nunca más me llamó la atención el fútbol. Además, soy muy malo (risas). Con las piernas todo mal”.

– ¿Qué consejos te da tu papá?

– “El ha sido muy importante para mí al igual que mi mamá. Me han apoyado en todo y sus consejos son que nunca mire atrás y que con humildad se llega a todos lados”.

PANDEMIA E INACTIVIDAD

– ¿Cómo ha sido lidiar con las restricciones a causa del Covid-19?

– “Estoy haciendo un trabajo físico exclusivo para mi deporte. Más que nada harto torso, piernas, flexibilidad, porque lo técnico no lo puedo trabajar porque no tengo mesa en la casa”.

“La verdad, en esto del coronavirus yo pienso que la ciudadanía es extremadamente irresponsable. Las veces que he salido he visto una cantidad enorme de gente en la calle, incluso más que cuando no estábamos en el tema de la pandemia”.

– De todos tus logros, ¿cuáles son los “regalones”?

– “Me quedó con haber disputado la final latinoamericana (medalla de plata, doble mixto, en República Dominicana el año 2018) y la final del ‘Andro Kids’ (vicecampeón el año pasado), que viene siendo como un Mundial”.

“Esa experiencia en Alemania fue muy buena, jugando ligas, entrenando todos los días tres vez en cada jornada y justo se efectuaba el torneo ‘Andro Kids’. Yo pienso que es uno de mis mejores logros, porque participaron más de dos mil jugadores, eras 85 mesas, un torneo de cinco días y gracias a Dios pude disputar la final”.

SOÑANDO EN GRANDE

– ¿Cuál es tu gran objetivo en el tenis de mesa?

– “La verdad, yo me la voy a jugar por ese objetivo que se viene el 2023, que son los Juego Panamericanos que se disputarán en Chile. Me estoy preparando para eso”.

“También me gustaría llegar al profesionalismo. Pero para eso hay que radicarse en otro país. De hecho, en Alemania ya me estaban diciendo que me quede allá. Incluso, antes de que comenzara todo esto de la pandemia mis papás me iban a mandar a Alemania o China, pero ahora hay que esperar no más”.

“Yo llego hasta a soñar con el tenis de mesa, así que voy a aprovechar todo eso y quiero seguir por muchos años más jugando y ojalá ser profesional”.

– El tema del financiamiento de viajes siempre es complicado para un deportista. ¿Hay apoyo en ese sentido?

– “Lo de Alemania fue costeado con un proyecto y quiero agradecer al intendente regional, a todo el Core y a don Antonio Ríspoli, quien se la jugó con ese viaje. A los escolares voy con aportes del IND y mis papás hacen todo el esfuerzo posible para financiar las participaciones en otras competencias”.

– ¿Y en los estudios cómo te va? ¿Qué te gustaría ser cuando grande?

– “La verdad, como todo joven no me gusta mucho (risas), pero sé que es algo fundamental y lo importante es que voy saliendo adelante. Estoy en primero medio en el Insuco, donde me han dado todas las facilidades para viajar a los torneos, así que estoy muy agradecido porque no siempre pasa así. Llegué en octavo desde el Don Bosco y antes estuve en las escuelas Juan Williams y España, siempre siguiendo a mi profesor (Cristián Quiroz)”.

“Todavía no tengo claro qué voy a estudiar, pero me gusta mucho el campo y también los animales. Voy a elegir algo así, que tenga que ver con el campo, los animales y todo eso”.

– ¿Qué se siente ser magallánico y representar tan bien a tu región y al país?

– “Es un honor defender a Punta Arenas, Magallanes y Chile. Una sensación inexplicable. Cuando pienso en eso dejo todo el corazón, como siempre, igual que el ‘Pitbull’ (Gary Medel). Siempre me he destacado por ser un luchador, por dar todo y voy a llevar con orgullo el nombre de mi país y mi región en la espalda”.