Jóvenes deportistas siguen dando vida a la Liga Escolar

La Liga Deportiva Escolar este fin de semana entrará en su octava fecha, por lo que los encuentros de básquetbol sub 10 y sub 12, como los de futsal sub 10 y sub 12, tanto en damas como en varones, continuarán.

El programa es el siguiente:

Futsal Sub-12, viernes 22, gimnasio Villa Alfredo Lorca.

15 horas. Río Seco vs Escuela Manuel Bulnes.

15,40 horas. Colegio Miguel de Cervantes vs Escuela Sarmiento de Gamboa.

16,20 horas. Colegio Charles Darwin vs Escuela Padre Alberto Hurtado.

Básquet Sub-10, viernes 22, gimnasio Colegio Charles Darwin.

15,25 horas. Escuela España vs Colegio Británico.

16 horas. Colegio Miguel de Cervantes vs Colegio Cruz del Sur.

16,40 horas. Escuela Juan Williams vs Colegio Green Hill.

17,20 horas. Colegio Charles Darwin vs Colegio Alemán

Básquet Sub-12, sábado 23, gimnasio Liceo Luis Alberto Barrera.

10 horas. Escuela Pedro Pablo Lemaitre vs Colegio Charles Darwin (varones).

11 horas. Escuela Pedro Pablo Lemaitre vs Colegio Alemán (damas).

12 horas. Escuela Pedro Pablo Lemaitre vs Colegio Alemán (varones).

13 horas. Escuela Pedro Sarmiento de Gamboa vs Escuela España (damas).

Futsal Sub-10, sábado 23, gimnasio Villa Alfredo Lorca.

10 horas. Escuela Villa las Nieves vs Escuela La Milagrosa.

10,30 horas. Colegio Miguel de Cervantes vs Escuela La Milagrosa.

11 horas. Colegio Cruz del Sur vs Escuela 18 de Septiembre.

11,30 horas. Colegio Charles Darwin vs Escuela Manuel Bulnes.

12 horas. Colegio Charles Darwin vs Colegio Cruz del Sur .