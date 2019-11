Juan Carlos Loustau: “Eso no nació de Rojas”

El ex árbitro argentino Juan Carlos Loustau, quien el 3 de septiembre de 1989 dirigió el partido de las clasificatorias al Mundial de Italia ‘90 entre Chile y Brasil, donde el arquero Roberto Rojas fingió un corte debido a una bengala, episodio conocido como el Maracanazo, afirmó en una entrevista con la Agencia Efe que es posible que el culpable de la farsa aún no haya sido descubierto.

Las selecciones de ambos países se enfrentaban en Río de Janeiro, en la última jornada del camino a la Copa del Mundo y a la Canarinha le bastaba un empate para avanzar, pero en el segundo tiempo el portero chileno Roberto “Cóndor” Rojas simuló haber sido herido en su cabeza por una bengala lanzada desde las tribunas.

Los jugadores dirigidos por Orlando Aravena abandonaron la cancha alegando falta de garantías y exigiendo una sanción ejemplar a Brasil.

La investigación de la Fifa terminó con la suspensión de por vida a Rojas y el impedimento a Chile a disputar la clasificación para el Mundial de Estados Unidos 1994.

“LA BENGALA NO LE IMPACTO”

“Yo vi el recorrido de la bengala. Lo que ocurre es que veo que no impacta en él, pero yo desde el lugar donde estaba no podía asegurar que un desprendimiento de la bengala no haya impactado en el cuerpo de Rojas y lo haya lastimado”, contó Loustau en la entrevista.

“Me dicen que el futbolista no podía seguir jugando, que estaba seriamente lastimado y que la Selección de Chile no iba a regresar al campo de juego a continuar con el partido”, añadió.

“Hice el informe que correspondía en base absolutamente a todo lo que pude observar yo, porque tanto los jueces de línea de un sector y del otro no habían podido aportar algo significativo. Yo tenía los elementos más precisos como para poder hacer un informe que se ajustara a la realidad. (…) Puse que estaba seguro de que la parte más importante de la bengala no había pegado en el cuerpo de Rojas, pero que no tenía la certeza de si algún desprendimiento de la bengala había impactado en él”, complementó.

Respecto a su opinión de lo ocurrido, el juez argentino contó que “se trató de engañar al pueblo chileno con que Rojas había sido agredido premeditadamente. Se trató de engañar al periodismo cuando en realidad había sido una escena montada. Rojas lo reconoce con el paso del tiempo y se arrepiente de haber hecho lo que hizo”.

“Con el paso del tiempo él dijo que era una acción premeditada, provocada y deliberada. Eso a mí me resultó bastante frustrante porque estuve en un lugar donde fui a dirigir un partido de fútbol y, así como celebro el engaño y la gambeta de un futbolista a un adversario, me sentí frustrado de que hayan intentado engañarme a mí”, añadió Loustau, quien duda de que la idea haya salido del arquero o de algún jugador.

“Estoy seguro. Eso nació en otro lugar, no fue espontáneo. ¿Dónde? No puedo asegurarlo. Lo que estoy asegurando es que no nació de los futbolistas, eso lo aseguro. No se puede tener semejante imaginación. ¿Nació de él eso? No. Eso nace de alguien a quien no le interesa el fútbol y le interesa ganar con trampa”, comentó.