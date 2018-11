Kudelka: “El reemplazante natural de Vaz es Jara, no hay muchas opciones…”

El bajo nivel de Gonzalo Jara desde que llegó a Universidad de Chile le costó primero dejar de ser considerado en la “Roja”, cuyo técnico Reinaldo Rueda derechamente no lo tiene como opción.

Como consecuencia, el zaguero central dio señales de una aparente “desmotivación” que le significó ir a la banca en la tienda azul.

Pero fue peor aún tras la displicencia que exhibió el defensa zurdo en la revancha de semifinales de Copa Chile ante Palestino (0-2 y eliminación azul), porque su responsabilidad en los goles terminó colmando al entrenador Frank Darío Kudelka, quien desde entonces lo sacó de las citaciones.

El DT decidió apostar a Christian Vilches y Rafael Vaz como dupla de centrales y fue un acierto, pues han respondido en los últimos compromisos. Incluso, el brasileño anotó un gol en la victoria sobre Universidad Católica (2-0).

SENSIBLE BAJA

Sin embargo, el fallecimiento de la madre de Vaz en Sao Paulo el miércoles último, le impedirá estar presente mañana en el crucial partido contra el colista San Luis en el césped sintético del estadio “Lucio Fariña” de Quillota (17 horas).

El encuentro está pendiente y cerrará la 28ª y penúltima fecha del Campeonato Nacional. Si la “U” lo gana, subirá del tercer al segundo puesto quedando a dos unidades del líder Católica, con dos fechas aún por jugarse para el cierre del torneo.

Frente al imponderable, Kudelka se vio en la necesidad de recurrir al “cortado” Jara, quien ayer fue citado para el compromiso contra los “canarios”.

“El reemplazante natural de Vaz es Jara por cuestiones posicionales (ambos son centrales zurdos), más allá de que podamos hasta el viernes (hoy) sostener otro tipo de variantes, pero no hay muchas opciones… Privilegio usar a quienes juegan en determinados puestos, más allá que otros puedan estar en esa posición”, explicó Kudelka.

El entrenador azul también tuvo palabras para la sensible pérdida del brasileño: “Son imponderables de la vida, momentos dolorosos. Primero está el ser humano, entonces hay que acompañar, respetar y esperar. No hay más que decir de eso”.

MAS AUSENCIAS

Aparte de Vaz, la “U” no podrá contar mañana con Sebastián Ubilla, Felipe Seymour ni el lesionado Angelo Henríquez, mientras que Francisco Arancibia se encuentra en duda por un problema físico.

Esto último abre la posibilidad de que Jean Beausejour retorne a la titularidad pero no como lateral zurdo, sino de carrilero. “Las decisiones en cuanto a quién juega o no, son momentáneas o semanales, según lo que uno vea. Jamás he cerrado ni abierto las puertas a nadie, somos todos los que estamos acá y tenemos que defender esta gran oportunidad y desafío que tenemos, que es ganar el próximo partido”, cerró Kudelka.