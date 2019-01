Kudelka: “Hemos armado un equipo con pretensiones”

Universidad de Chile tuvo ayer su primer amistoso de preparación del año, a puertas cerradas en el estadio “Francisco Sánchez Rumoroso”, y se impuso con autoridad por 4-0 a Coquimbo, reciente campeón de Primera “B”.

La oncena estelar del técnico Frank Darío Kudelka fue con Johnny Herrera; Matías Rodríguez, Lucas Aveldaño, Sergio Vittor, Jean Beausejour; Jimmy Martínez, Rafael Caroca; Sebastián Ubilla, Nicolás Oroz, Pablo Parra; y Angelo Henríquez.

En un compromiso que registró dos tiempos de 30 minutos cada uno, la “U” se fue al descanso 2-0 con anotaciones de Ubilla (19’) y Beausejour (29’). En la segunda fracción, Rodríguez (14’) y nuevamente Ubilla (29’) estructuraron el 4-0 definitivo.

SUPLENTES

Acto seguido, los suplentes de ambos cuadros animaron otro apronte de media hora por lado, con victoria para los “piratas” por la cuenta mínima con gol de Pedro Muñoz en el lapso inicial. En el equipo azul jugaron los tres refuerzos que no vieron acción en el encuentro de titulares: Matías Campos López, Augusto Barrios y Diego Carrasco.

Este viernes 18 los azules animarán un amistoso formal ante La Serena, con público, a las 20 horas en el estadio La Portada (transmite Mega).

Recordemos que la “U” debutará el 5 de febrero contra Melgar de Perú en Arequipa por la ida de la segunda fase previa de la Copa Libertadores 2019.

KUDELKA FELIZ

Positivo es el balance de la pretemporada en La Serena en palabras del entrenador azul. “Se vieron muchas cosas buenas hoy (ayer), pero no me dejo llevar por los resultados. Son aprontes en los que no se puede dar un diagnóstico definitivo”, comentó el DT.

Destacó que se siente feliz porque existe el convencimiento en el plantel de que “el grupo está por encima de las individualidades y así hemos armado un equipo con pretensiones”.

Consultado si espera un noveno fichaje, enfatizó que se siente “muy satisfecho” con el plantel y la próxima semana definirá si es realmente necesario.

Asimismo, enfatizó que cuenta con el extremo zurdo Jonathan Zacaría, “pero hemos sido claros con él: en diciembre tenía que entrenar y no irse de vacaciones debido a su inactividad por las lesiones que tuvo. Ahora hay que evaluar su tema físico, porque en lo futbolístico sabemos la calidad de jugador que es”.