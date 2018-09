Kudelka molesto por sanción de ANFP: “Hubo hechos más graves y no se actuó de la misma manera”

El técnico de Universidad de Chile, Frank Darío Kudelka, se descargó ayer en conferencia de prensa luego de que el Tribunal de Disciplina de la ANFP lo sancionara con dos partidos por supuestos insultos a los jueces en el pasado superclásico.

El estratega de los azules negó las acusaciones detalladas en el informe del árbitro Julio Bascuñán. “No insulté, no agravié… Sí tuve gestos ampulosos y después hablé en conferencia, lo que no le habrá gustado al árbitro… Hubo hechos mucho más severos (durante el partido), lindantes con acciones graves contra alguna persona, nuestra o del rival, y no se actúa de la misma manera”, criticó apuntando al Tribunal.

CONTRA BASCUÑAN

“Prefiero aceptarlo, digerirlo, sin embargo me entristece. Si lo hubiese hecho, me la tengo que ‘bancar’. Pero bueno, es un aprendizaje para todos, también para quienes escribieron ese informe enojados, tapando errores propios…”, agregó Kudelka, en clara alusión a Bascuñán y sus colegas.

Luego fue más directo. “Es injusto, el árbitro se equivocó, aunque el primer equivocado fui yo, porque no debí estar metido ahí (discutiendo con el cuerpo referil tras el pitazo final)… No dije lo que dicen que dije, le dije al línea algo, que no me gustó por cómo nos trató durante el partido. Y al final fui juzgado antes de tiempo, cuando publicaron el informe. Algunos dicen que me están marcando el territorio, no quiero creer eso…”.

HABLA “BOSE”

Jean Beausejour también tuvo palabras para lo ocurrido en el superclásico. “Las autoridades tuvieron una muy linda oportunidad de sentar un precedente para suspender un partido que había que suspender. Después hubo una guerra de declaraciones, pero lo inicial era no jugar ese partido, comentó “Bose”.

El lateral zurdo de la “U” agregó que “quizás era una medida impopular, porque iban a decir que triunfaban los que hicieron desmanes, pero cuando hay una normalización de la violencia, hay que ponerle punto final”.

En otro tema, el dueño de la banda izquierda en el cuadro azul abrió un paréntesis de duda respecto a su futuro en la “Roja” al afirmar que “me gustaría tener cuatro años menos”. Por ello, Beausejour (34 años) siente cada vez más cerca su adiós a la Selección.

COPA CHILE

Volviendo a Kudelka, en lo futbolístico el técnico argentino lamentó las bajas que sufrirá para enfrentar a Palestino mañana a las 17,30 horas, por las semifinales de ida de la Copa Chile en el estadio Nacional.

“No hemos tenido una semana en la que estén todos, y no son uno o dos, sino que varios lesionados. Uno se acostumbra, pero no es lo ideal. Tenemos que sostenernos con ideas, variantes, pero no quejarnos. A veces a los técnicos nos pasa. No hay que quejarse de lo que no tenemos”, comentó.

La “U” no contará este sábado con Angelo Henríquez, quien se encuentra en Asia junto a la “Roja”. Tampoco estarán los lesionados Jean Beausejour y Leandro Benegas.

PROGRAMACION

Siempre en torno a la Copa Chile, la ANFP entregó ayer la programación de las revancha de semifinales. El detalle completo de la ronda de los cuatro mejores es el siguiente:

Partidos de ida

Mañana

17,30: U. de Chile – Palestino, en el Nacional.

20,00: Audax Italiano – Barnechea, en La Florida.

Revanchas

Sábado 13 oct.

15,00: Barnechea – Audax Italiano, en estadio por definir.

Domingo 14 oct.

15,00: Palestino – U. de Chile, en estadio por definir.