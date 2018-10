Kudelka no citó a dos experimentados y San José apuesta a ganar por fin de visita

Los entrenadores de Universidad de Chile y Universidad Católica hablaron ayer en conferencias de prensa para comentar sus sensaciones de cara al gran clásico que sus dirigidos animarán mañana a partir del mediodía en el estadio Nacional con arbitraje de Piero Maza.

Un choque que, además de la tradicional rivalidad, tiene el atractivo especial de la lucha por el título, especialmente por parte de la UC, que marcha como sólida puntera a cuatro jornadas del final con 54 puntos, seguida de Universidad de Concepción (49), Antofagasta (48) y la “U” (47).

Los penquistas abrirán hoy la 27ª fecha del Campeonato Nacional a las 20 horas recibiendo a Unión Española (20 horas), mientras que Antofagasta visitará este domingo a Everton (15,00).

GRAN OPORTUNIDAD

Para el DT azul Frank Darío Kudelka, el clásico universitario asoma como una gran opción de levantar cabeza de manera definitiva y dar la pelea hasta el final.

“Recibo el clásico con ansias y alegría. Llegamos bien dentro de nuestras posibilidades, con una seguidilla de victorias en el torneo, pero tenemos que refrendarlo. A lo largo del año nos ha costado acumular triunfos”, partió comentando el entrenador cordobés.

“No pasa por si me gusta o no la forma en que jugamos. Somos ordenados, prácticos y elaboramos un juego acorde a poder ganar los partidos… No está mal, pero siempre idealizo y pretendo un equipo más ofensivo, con mayor posesión y espero que lo logremos”, agregó.

RIVAL EN LA MIRA

El cordobés valoró también a la UC. “Si están en la punta por algo es, es el mejor equipo del campeonato y el desafío es vencerlos para escalar en la tabla. Sabemos que tienen déficits y a eso le apuntamos. Queremos que Católica se preocupe más por nosotros que nosotros de ellos”.

“No significa sólo ganar un clásico, sino acumular puntos importantes para catapultarnos y tener la mejor clasificación posible del torneo cuando termine en diciembre. Ahí veremos hasta dónde nos alcanza”, complementó, acotando que el partido de mañana sorprende a Universidad de Chile “en un momento de virtudes en el que tenemos menos miedo a equivocarnos”.

SAMPAOLI EN CHILE

La presencia de Jorge Sampaoli de visita por estos días en nuestro país (tiene propiedades en Las Condes y su pareja es oriunda de Rancagua, dio origen a rumores sobre un posible retorno del DT casildense a la “U”, considerando que hoy se encuentra cesante tras ser desvinculado de la Selección de Argentina.

Y las especulaciones crecieron aún más luego que trascendiera que “Sampa” iría mañana al Nacional. “No creo que el clásico sea determinante para mi continuidad. En ese sentido, no pienso en los rumores sobre Sampaoli, aunque no soy quién para valorar todo lo que él le dio a esta institución. Diría incluso que es un honor si suena como mi eventual reemplazante”, enfatizó Kudelka.

SIN JARA NI UBILLA

Azul Azul publicó ayer la nómina de citados para el clásico universitario y destaca la ausencia de dos experimentados, Gonzalo Jara y Sebastián Ubilla, mientras que sí figuran Yeferson Soteldo y David Pizarro. Al delantero venezolano se le levantó el castigo interno por indisciplina, mientras que el volante de 39 años está entre algodones por una contractura y será evaluado hoy.

“Veremos dónde y cómo utilizamos a Soteldo… ¿Jara? Es un jugador más que puede ser tenido en cuenta o no. El entrena muy bien, no puedo reprocharle nada, pero hay otros compañeros que también entrenan muy bien. (Christian) Vilches se recuperó y como venía siendo titular antes de la lesión, volvió a la titularidad”, explicó Kudelka.

A priori, la única baja confirmada es el suspendido Jean Beausejour (acumulación de amarillas). Hecha esta salvedad, la “U” podría formar mañana con Johnny Herrera; Rodrigo Echeverría, Christian Vilches, Rafael Vaz, Matías Rodríguez; Yerko Leiva, Gonzalo Espinoza, Rafael Caroca, Francisco Arancibia; Nicolás Guerra y Angelo Henríquez.

BEÑAT Y LOS ESPACIOS

En la vereda visitante, el técnico cruzado Beñat San José considera que aprovechar los espacios que dejará la “U” podría favorecer a la UC. “Será un partido muy lindo para jugar, motivante. Ellos nos darán espacios y sentimos que estamos preparado para eso”, expresó el entrenador español.

“Los clásicos, más allá de donde esté cada uno o de la altura del campeonato, son de gran intensidad. Por nuestra parte, queremos ganar por fin un partido de visita, algo que hace rato no hacemos (desde el 14 de abril, 1-0 a O’Higgins en Rancagua). Y lograrlo en este clásico obviamente significaría dar un paso muy grande para nuestro objetivo, que es ser campeones”, añadió.

RESPETO POR LA “U”

Claro que Beñat no quiere pecar de exceso de confianza. “Al frente tendremos un equipo con buenos jugadores, completo. Sabemos que la ‘U’ tiene historia, experiencia y el ‘profe’ (Kudelka) ha mostrado ductibilidad táctica. Respetamos al cuerpo técnico y a los jugadores de la ‘U’ y debemos tener cuidado con sus fortalezas. En ese sentido, trataremos de aprovechar sus falencias”, complementó.

El DT de Católica también se refirió a los rumores sobre un eventual acercamiento con Colo Colo. “Me he visto sorprendido hoy (ayer) con ese tema y obviamente no tiene base ni realidad. Me lo tomo como un rumor más de los que me entero cuando llego acá y converso con ustedes”, afirmó Beñat, descartando también un supuesto interés de la UC por el ex ariete azul Mauricio Pinilla.

ONCENA CRUZADA

De cara al clásico, la UC tiene prácticamente confirmada la alineación que saltará a la cancha, dado que Germán Lanaro y Raimundo Rebolledo cumplieron suspensiones. También estará disponible el emblemático Cristián Alvarez, quien es habitualmente suplente. Menos suerte corrieron los volantes Diego Rojas y César Fuentes, quienes no alcanzaron a recuperarse.

Tentativamente, la formación cruzada será con Matías Dituro; José Pedro Fuenzalida, Germán Lanaro, Benjamín Kuscevic, Stefano Magnasco; Ignacio Saavedra, Luciano Aued; Marco Bolados, Diego Buonanotte, Andrés Vilches; y Sebastián Sáez.