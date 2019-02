Kudelka: “No estuvimos a la altura para pasar esta llave”

Luego de finalizado el compromiso con Melgar, Frank Kudelka quedó en entredicho y no quiso referirse a su futuro (si se irá), “no voy a contestar, porque ya lo contesté. Ante lo herido que uno se siente, lo frustrado y responsable, tener que tener la paciencia y la voluntad de contestar eso, no sé si la voy a tener”, señaló.

“Me es difícil salir de la frustración personal. Tenía demasiadas ilusiones. Ya jugamos finales con un equipo en construcción, repito: no es una excusa, es una realidad. No estuvimos a la altura para pasar esta llave”.

“NO CONCRETAMOS”

Sobre lo netamente futbolístico, el argentino señaló no sentir “que nos equivocamos en el planteo, sí siento que no lo hicimos muchas veces, y que cuando salió, no concretamos”.

“Pensamos que con la intensidad en recuperación y paciencia en elaboración podíamos controlar el partido. Lo primero lo tuvimos en abundancia y eso nos transformó en ansiosos”.

“No voy a reparar en que el rival no atacó, pero en los tramos finales que es donde se deciden los partidos, no tuvimos la tranquilidad y la paciencia necesaria ante un rival que estaba totalmente metido atrás”.

GABRIEL TORRES

Por su parte, el delantero Gabriel Torres analizó también la eliminación ante el equipo peruano.

“La verdad es que hoy (ayer) el equipo lo entregó todo. No pudimos concretar las opciones de gol. Nos vamos tristes, pero lo bueno es que el equipo dejó todo en la cancha por revertir el resultado”, declaró el panameño.

“Nos faltó la contundencia. Es difícil cuando los primeros partidos del año son una competencia internacional, pero no es excusa. Ahora tenemos que recuperarnos rápido y empezar de mejor manera el torneo”, agregó.