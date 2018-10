Kudelka: “No me quiero ir”

Frank Darío Kudelka ofreció ayer una conferencia de prensa con tintes de “confesión” en el Centro Deportivo Azul. En la previa del choque de mañana contra Palestino (15 horas), el técnico de Universidad de Chile partió elogiando al “volantero” venezolano Yeferson Soteldo.

“Estoy contento con él. Lo dije en su momento, hay que ayudarlo, tratar de educarlo. Es un chico joven que vive cosas de grandes. Estamos acostumbrados a que se fastidie. Cuando no se fastidia le pregunto por qué no se fastidió”, reveló el DT cordobés.

“Para mí, él es un desafío como persona y jugador. Hay que meterle en su cabecita que puede hacer cosas mucho mejor. Es como mi hijo… Si logramos hacerle entender algunas cosas, tiene un futuro enorme”, agregó, dejando entrever que ya solicitó su continuidad (el préstamo desde Huachipato finaliza en diciembre). “Tiene que empezar una negociación. Me gustaría tenerlo más tiempo. Quiero estar lo más cerca posible en este tema porque sé que hay un impedimento por eso verde (dólares)”, complementó.

CASO JARA

El cuestionado rendimiento de Gonzalo Jara también es tema en la “U”. Sus bajas presentaciones, matizadas incluso con disciplicencia e indolencia ante la adversidad, lo tienen con un pie fuera (termina contrato también en diciembre).

Kudelka lo tapó en elogios, pero no confirmó su continuidad. “Jara, para mí, es un jugador cuya prestación técnica es extraordinaria, lee partidos muy bien. Y eso va más allá de que lo ponga o no lo ponga. Hay momentos en que la vida de la persona no se puede separar con la del futbolista… Gonzalo entrena muy bien. Es irreprochable, pero están las situaciones de los ciclos… Y es ahí donde las personas se tienen que poner de acuerdo. Ha dicho públicamente que se quiere quedar, pero eso tiene que ir de la mano con las expectativas de la institución… Mi idea es armar un equipo con la idea de la institución por arriba de nosotros. Y lo digo para todos, no sólo por Jara”, expresó Kudelka.

EVALUACION

“Es bienvenido que los jugadores se quieran quedar, me llena de gratificación. Pero acá hay una cuestión de evaluación, en la que yo estoy involucrado. Necesitamos lineamientos claros”, complementó.

En esa línea dijo que, pese a la irregular campaña, “me quiero quedar a cumplir mi cargo para defender mi idea de trabajo”.

“Me gustaría quedarme mucho tiempo. No me quiero ir… Quiero que este momento de idas y vueltas desde que llegué sean enseñanzas futuras. Estoy convencido de eso. La ‘U’ es una institución grande en Sudamérica, muy respetada, pero se debe animar a ser más grande aún”, añadió Kudelka.

ELOGIA A PIZARRO

David Pizarro (39 años) anunció tiempo atrás que a fin de año dejará el fútbol, aunque en una reciente entrevista dejó abierta la posibilidad de continuar jugando. “Uno es respetuoso con las decisiones ajenas. David es de esa clase de jugadores que entiende cómo jugar, cómo entrenar, qué se debe hacer y qué no se debe hacer. Son esas personas que uno no quiere que se vayan nunca. Es ejemplo para todos. No puedo soslayar lo que él piensa de su carrera”, se limitó a comentar Kudelka.

En otro tema, defendió al ariete Angelo Henríquez, quien tras un comienzo goleador, atraviesa hoy una prolongada sequía. “Puede parecer una excusa, pero Angelo no ha tenido algo muy importante: pretemporada. Hace rato no la tiene. Tenemos variantes en la ofensiva, pero bajo ningún punto desechamos lo que él nos puede dar. Tiene muchos movimientos, mucha táctica. Hoy la situación de gol para él es un plato de comida y por ahí no se siente tan cómodo porque ha tenido opciones y no las ha podido concretar”, graficó.

En un contexto más general, Kudelka apuesta a mejorar el rendimiento colectivo. “No se puede transitar más por momentos de individualismo. Tenemos que alinearnos todos”, finalizó.