La “18” apuesta a reanudar el fútbol en septiembre

Su presidente Germán Ugalde propone completar el Campeonato Oficial 2019-2020 e iniciar la nueva temporada en enero sin Torneo Apertura.

A la espera de las directrices que ponga sobre la mesa la Asociación Regional de Fútbol para la reanudación de la actividad se encuentra la Asociación 18 de Septiembre.

Su presidente Germán Ugalde fue enfático al manifestar que toda planificación para el reinicio de la temporada 2019-2020 queda supeditada a las instrucciones que emanen de la Anfa y la Regional.

Recordemos que la rectora del fútbol chileno amateur suspendió todas las competencias a nivel nacional hasta el 24 de abril, pero a todas luces la situación se mantendrá hasta nuevo aviso considerando la crisis sanitaria del Covid-19.

EN CONTACTO

El Campeonato Oficial “dieciochero” se interrumpió a mediados de marzo, cuando se iniciaba la novena fecha de la primera fase.

“Formamos un grupo de WhatsApp del directorio y los presidentes de clubes y justamente ayer (martes) conversábamos que el primer tema es cuidar la salud. Lo del fútbol lo veremos una vez que pase todo esto del coronavirus. Lo resolveremos entre directorio y consejo de presidentes”, partió comentando Ugalde.

En términos generales y a título personal, el presidente de la “18” dijo que “la idea que planteé como inquietud es retomar la competencia hasta septiembre -si es que se puede en esa fecha- y resolverla antes de fin de año, para después comenzar el 2021 directamente con el Campeonato Oficial, sin Torneo Apertura”, como una forma de ajustar el calendario.

LOS PASES

En cuanto al período de pases regionales e internos, un tema que ha generado diversas opiniones en el medio, Ugalde también puso la pelota al piso. “Hay que estar tranquilos, esperar las pautas de Anfa y tomar un acuerdo con las Asociaciones para ver si se hacen en el período normal o se dejan para fin de año. Insisto, lo principal hoy es cuidar la salud para después ver qué vamos a hacer”, enfatizó.

SENIORS E INFANTILES

En cuanto a los torneos seniors e infantiles de la temporada 2019-2020, el dirigente adelantó que se darían por finalizados y recién volverían a la actividad en enero del próximo año, ajustándose al calendario debido a la contingencia.

En la misma línea, dijo que en el caso de las series menores esta opción asoma como una buena posibilidad para que los clubes puedan potenciar sus semilleros después de que sufrieran el éxodo de muchos niños debido a la inactividad que tuvo la Asociación “18” mientras se construía la nueva “Bombonera”.

Consultado si les ha afectado el hecho de no contar con recaudaciones por concepto de partidos y arriendo del gimnasio, Ugalde afirmó que “felizmente no tenemos grandes deudas, quedó todo saneado con los árbitros, los sueldos están cancelados y sólo nos queda ver algún tema pendiente. Lógicamente, el no tener ingresos por la venta de entradas afecta, pero, por otro lado, nosotros cerramos el gimnasio, entonces tampoco hay consumos, no hay gastos en ese sentido”.

INFRAESTRUCTURA

En otro orden, Ugalde informó que en mayo próximo se asignaría la licitación para la segunda etapa del complejo deportivo de la Asociación 18 de Septiembre.

“Se desarma el gimnasio actual para construir uno nuevo con características olímpicas. También se contempla la pavimentación completa del estacionamiento que da a la Avenida Salvador Allende. Son como 5 mil millones de pesos y, según Arquitectura, la obra podría estar lista en enero o febrero de 2021”, adelantó el timonel de la “18”.

Recordemos que la primera etapa contempló las tres canchas sintéticas que hoy tiene la “Bombonera”, más tribunas en la cancha principal, drenajes y cierres.

Resta una tercera y última etapa para implementar tres tribunas (la “L” del sector norte, una para la cancha dos y otra para la tres), más camarines y el cierre perimetral de todo el complejo deportivo, en tanto, se estudiaría incluir la implementación de energía eólica o paneles solares.

TORNEO OFICIAL

En lo estrictamente futbolístico, de la novena fecha sólo se alcanzó a jugar antes de la paralización el partido que San Felipe le ganó por 2-1 a Carlos Dittborn.

Quedaron pendientes los encuentros Pingüino – Estrella Austral, Presidente Ibáñez – 18 de Septiembre, Reinerio García – Palestino y Camilo Henríquez – Independencia.

En tanto, Libertad se adjudicará los tres puntos sin jugar, ya que enfrentaba a Natalino, eliminado del certamen por completar tres no presentaciones.

POSICIONES

La tabla actualizada del Campeonato Oficial quedó así antes de la suspensión:

1.- Presidente Ibáñez, 19 puntos.

2.- Carlos Dittborn, 17.

3.- Estrella Austral, Independencia y San Felipe, 16.

6.- 18 de Septiembre, 14.

7.- Camilo Henríquez, 13.

8.- Reinerio García, 11.

9.- Palestino y Pingüino, 6.

11.- Libertad, 2.

12.- Natalino, 1 (eliminado).

Recordemos que una vez finalizada la primera fase todos contra todos clasificarán ocho equipos a la segunda etapa del torneo. En esa instancia se formarán dos grupos de cuatro que jugarán a una rueda clasificando tres de cada uno a la liguilla final de seis para definir al campeón.