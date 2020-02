La autocrítica de Rogel de cara a los “cuartos”

Con sensaciones encontradas quedó Rodolfo Rogel al cierre de la fase grupal del Campeonato Nacional.

Por un lado, el técnico de la Asociación Punta Arenas valora la clasificación a los cuartos de final, que se logró por anticipado al cierre de la segunda fecha, pero también da un toque de alerta debido a las desconcentraciones que se hicieron muy evidentes en el 3-3 ante Puerto Saavedra, al cierre de la zona 1, más allá de que utilizó un equipo “alternativo”.

“Regalamos el primer gol, regalamos el segundo y el tercero de ellos fue muy bonito, pero debimos haber cortado esa jugada que salió de un saque lateral. Y más encima fue en los descuentos. Por ese lado, quedé disconforme”, partió comentando “Fito”.

TRES GOLES

“Lo que me deja conforme es que hicimos tres goles y tal vez pudieron ser tres más. Al menos no perdimos el partido, ganamos el grupo”, rescató, para luego insistir en la autocrítica.

“No podemos tener tantas lagunas, porque ante equipos más fuertes lo podemos sufrir y todo se hará más complicado”, apunta Rogel, agregando que “también me deja un poco preocupado que estamos teniendo poco volumen de juego respecto a lo que normalmente hacemos”.

“Hay que estar más concentrados, metidos en el partido, no quedar mirando cómo juega el equipo contrario, como nos pasó en el primer tiempo (ante Puerto Saavedra). Eso es muy peligroso en la fase que viene, porque a partir de ahora, o sigues o te vas para la casa. Así que, a concentrarse, preocuparnos y correr más”, complementa.

“MUY PARADOS”

“Todos los equipos físicamente se ven bien, nosotros también estamos bien, pero tenemos una tendencia a jugar muy parados, sobre todo en la recuperación de balón. Los primeros tiempos en todos los partidos nos está costando, jugamos 15 minutos buenos y después bajamos. Nos preocupan esas lagunas demasiado largas de las que nos ha costado reaccionar. Vamos a ver cómo lo corregimos”, acota.

PROXIMO RIVAL

Punta Arenas enfrentará mañana en cuartos de final a San Javier (Región del Maule). “Ojalá sigamos dando alegrías a la gente”, se apura en manifestar el técnico oriundo de Castro.

Sobre un posible choque -en lo que resta del torneo- contra el seleccionado de su ciudad natal, Rogel enfatiza: “Por un tema personal, no me hubiese gustado jugar con Castro (en los ‘cuartos’), aunque al final da lo mismo porque uno tiene que enfrentar al que venga. Eso sí, me gustaría que nos encontremos con ellos más adelante (en semifinales), como para que uno de los dos llegue a la final”.

JUGADORES

Por su parte, el capitán puntarenense Javier Pavicic comentó sus primeras sensaciones de cara a los cuartos de final. “Si estamos pensando en ganar el torneo, para salir campeones hay que derrotar al equipo que sea, jugando de la misma manera que lo hemos hecho hasta ahora”, apuntó el central, subrayando que “no hay equipos fáciles, son todas selecciones complicadas y así quedó demostrado en los tres partidos que jugamos”.

En la misma línea, el volante Nicolás Gallardo dijo que “en un Nacional todos los rivales son difíciles, así que súper tranquilos como plantel. Es un excelente grupo de jugadores y estamos todos concentrados para lo que viene”.

En tanto, Rubén Mascareño aseguró que “vamos a dar lo mejor de nosotros. El ‘profe’ ya tiene claro lo que hay que corregir, entonces, a mejorar lo bueno y darle para adelante, porque jugar al fútbol es lo más bonito para nosotros”.

“Le damos muchas gracias a la gente, que nos ha brindado su apoyo pese a que jugamos de noche y con frío. Vamos a seguir dando lo mejor de nosotros para que ellos se sientan felices, bien representados. Y ojalá que tanto Punta Arenas como el Barrio Sur lleguen muy lejos en este Nacional”, cerró el mediocampista.