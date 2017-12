La Calera es de “primera” y mandó a Wanderers a la “B”

Unión La Calera dio anoche un golpe de proporciones al ganar la llave de promoción y lograr su ascenso al fútbol “grande”, decretando de paso el descenso de Wanderers a Primera “B”.

En la ida habían ganado los porteños por la cuenta mínima y ayer los “cementeros” enmudecieron el estadio Playa Ancha de Valparaíso, que tuvo a 13.784 espectadores controlados en tribunas, cuando en el tercer minuto de descuento Rafael Viotti aprovechó una desinteligencia entre el meta Gabriel Castellón y el zaguero Mario López para “devolver” el 1-0 y forzar una dramática definición a penales, instancia en la que Calera se impuso por 5-4.

GIOVINI FIGURA

En la serie desde los doce pasos, desde el 2-2 los arqueros fueron figuras determinantes. Primero Castellón frenó el disparo de Víctor Morales y de manera inmediata Giovini detuvo el intento de Marco Medel.

Un par de disparos desviados por parte de ambos elencos dieron paso a la serie de un lanzamiento, donde la experiencia del meta argentino nacionalizado chileno decidió todo, ya que tapó el disparo de Luis Pavez para decretar el ascenso del cuadro que dirige Víctor Riveros y condenar a los dirigidos de Nicolás Córdova.

¿Y LA LIBERTADORES?

Pese a descender, Wanderers podrá jugar la fase previa de la Copa Libertadores 2018, derecho que se adjudicó al consagrarse campeón de la Copa Chile 2017.

Será el sexto equipo en la historia del certamen que participa pese a no pertenecer a la división de honor. Los anteriores fueron: Criciuma (Brasil) en 1992; Santo André (Brasil) en 2005; Paulista (Brasil) en 2006; Wilstermann (Bolivia) en 2011 y Palmeiras (Brasil) en 2013.

ENTRENADORES

Rivero, de 37 años, fue contratado en junio pasado para salvar a Calera de caer a la tercera categoría y terminó logrando el ascenso a Primera “A”.

“Es un premio a un esfuerzo tremendo y la verdad es que nos deja satisfechos decir ‘misión cumplida’. El equipo se acostumbró a jugar finales. Había que ser soldado para participar en esta batalla”, graficó el DT “cementero”.

En la otra vereda, Córdova no daba crédito a lo que ocurrió. “Es el momento más triste que he vivido en el fútbol. Han sido seis meses (desde que asumió la dirección técnica) de muchas dificultades, muy difíciles… no tengo muchas palabras. Simplemente no estuvimos a la altura de la situación”, se lamentó.