La Copa Chile va, pero se jugaría con formato reducido

El gerente de Ligas Profesionales de la ANFP, Rodrigo Robles, comentó que en la comisión “Retorno del Fútbol” están analizando la posibilidad de un formato reducido para la disputa de la Copa Chile 2020, en virtud del ajustado calendario que tendrá el balompié nacional debido a la inactividad vigente por la crisis sanitaria del Covid-19.

“Hemos seguido avanzando en un formato reducido de Copa Chile. Los calendarios no están acompañando sin tener fechas concretas de reinicio de la competición y como éste es un torneo de la Federación de Fútbol de Chile, analizamos distintos escenarios”, explicó el personero.

“La Copa Chile es un torneo que vamos a disputar porque es un orgullo, siempre de la mano de las autorizaciones sanitarias y de la disposición de los que estamos alrededor de esto para construir un lindo torneo, probablemente en un formato reducido”, enfatizó, confirmando que el torneo se mantiene en el calendario.

“Hemos evaluado distintas combinaciones o distintos formatos que se desarrollan en el mundo y que en un período menor al habitual nos permitirían jugar una copa que es un orgullo y tiene una historia riquísima”, sostuvo el funcionario de la ANFP.

PROTOCOLO

De igual forma, Robles dijo que los clubes ya están en conocimiento del protocolo para el regreso a los entrenamientos y que igualmente liberó un documento “que trata la evaluación cardiológica previo al regreso a entrenamientos para jugadores que presentaron Covid-19”.

“Es un tema muy relevante la salud no sólo de los deportistas sino que su entorno. Puntualmente, el tema cardiológico tiene una connotación especial y delicada respecto de los que presentaron el contagio”, graficó.

Consignar que el retorno del fútbol chileno aún no tiene fecha, sólo estimaciones que van dependiendo de la contingencia y que hoy apuntan al mes de julio, volviendo a las prácticas estimativamente durante junio.

LAS LESIONES

En otro plano, el jefe del área médica de Unión Española, Julio Alvarado, advirtió que existe un alto riesgo de que los futbolistas sufran lesiones en el regreso de la actividad.

El facultativo explicó la importancia de tener una adecuación preparación de las cargas a las que se someterá cada jugador una vez que regrese el fútbol, porque si se aumenta la frecuencia de los partidos estarán más propensos a sufrir lesiones de tipo muscular o de articulaciones.

“Lo más complejo en esta situación de retorno es la especificidad del deporte. No se han realizado trabajos con dribling ni hay gestos de saltar a cabecear, el trabajo con balón no ha existido… Lo otro importante es el terreno: este tipo de acciones no se ha desarrollado en el terreno en que se realiza la actividad”, explicó.

“Si los partidos se llegasen a realizar cada 72 horas, generarán un volumen de recorrido superior a lo que habitualmente tiene el futbolista en un campo de juego después de 90 minutos, que oscila entre ocho y diez kilómetros. Eso generará una sobrecarga crónica que va, obviamente, a aumentar las posibilidades de lesiones de tipo musculares o articulares”, complementó.