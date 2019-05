La danza de nombres que ronda a los tres “grandes”

Leonardo Gil es un volante central argentino-chileno que milita en Rosario Central de la Superliga del vecino país y que en reiteradas oportunidades ha sonado para la “Roja”.

De hecho, se especuló que Reinaldo Rueda lo tenía en carpeta, pero finalmente no fue convocado a la Copa América de Brasil. Y anteriormente también figuró como opciones para Juan Antonio Pizzi y Jorge Sampaoli, sin embargo tampoco hubo “humo blanco”.

NACIONALIZADO

El jugador oriundo de Río Gallegos, quien mañana cumple 28 años de edad, tiene vínculos con Chile debido a que su abuela materna nació en nuestro país y además tíos y primos suyos vivirían en Puerto Natales. “Ya está finalizado el trámite y tengo mi número de rut. Lo primero que pienso es el orgullo de ser chileno por mi familia”, comentó Gil el mes pasado en declaraciones a Emol.

Hace poco fue más claro aún: “Tengo la ilusión de jugar por Chile y sigo trabajando para ver si llega el llamado. Si no es ahora, será más adelante”.

GRAN INTERES

Su buen presente futbolístico no sólo lo ha tenido en la órbita de la “Roja”. Ocurre que en este receso por la Copa América se abre el libro de pases para los clubes nacionales, que podrán echar mano a tres refuerzos cada uno.

Y en medio de ese panorama, la doble nacionalidad de Gil, sumada por supuesto a sus condiciones futbolísticas, despertaron gran interés en los tres “grandes” de nuestro país. “Tiene muchas ganas de ir a la ‘U’, aunque también hay opciones de Colo Colo y la Católica, pero todavía no hay nada concreto”, aseguró su representante Alejandro Jara.

La carta de Gil está fijada en 2,5 millones de dólares y eso complica a los azules, quienes aspiran a conseguir un préstamo por 500 mil dólares. Esto haría que tanto Colo Colo como la UC tomen protagonismo en las negociaciones, pues Rosario Central sólo aceptaría una venta.

SUENA SOSA

Mientras tanto, la UC se enfoca en “cubrirse” ante la eventual partida de Edson Puch, cuyo préstamo finalizó y la opción de compra establecida por Pachuca de México asciende a 1.800.000 dólares, monto inalcanzable para los cruzados.

La alternativa sería buscar el retorno del delantero argentino Ismael Sosa, también del Pachuca, quien no tuvo una buena temporada y a sus 32 años estaría dispuesto a reeditar la buena campaña que cumplió en Católica el año 2013.

¿SAGAL AZUL?

En Universidad de Chile, por su parte, son conscientes que necesitan refuerzos para eludir el peligro de descenso en la segunda rueda.

Es por ello que el nombre del seleccionado chileno Angelo Sagal empezó a sonar con fuerza en el Centro Deportivo Azul, como una de las alternativas de préstamo para la ofensiva. Su carta pertenece también al Pachuca y, de acuerdo al medio mexicano El Sol de Tulacingo, hay negociaciones entre los “tuzos” y la “U”, aunque igualmente podría entrar Católica en la negociación.

ASOMA MORA

De no resultar lo de Sagal, asoma como opción el retorno de Felipe Mora a la “U”, pero el problema es negociar con Pumas de México. Si bien el ariete no cerró la temporada en su máximo rendimiento, al menos anotó 14 goles entre el Apertura 2018 y Clausura 2019, una cifra que sin embargo no le alcanzó para ser convocado a la “Roja”.

“Nos encantaría uno de ellos, pero ganan una fortuna en México. Vamos a ver si somos capaces de convencerlos y seducirlos con nuestros proyecto”, comentó Rodrigo Golberg, integrante del comité deportivo de Azul Azul.

MEJOR REGISTRO

Consignar que la mayoría de los seleccionados que llamó Reinaldo Rueda estuvieron lejos del registro de Mora en el último calendario 2018-2019: Nicolás Castillo 5 goles con América; Alexis Sánchez 1 para Manchester United y Junior Fernandes 7 dianas en Alanyaspor de Turquía. En cambio Eduardo Vargas alcanzó 16 defendiendo al Tigres.

Volviendo a la “U”, también busca un enganche y la dirigencia habría preguntado por el volante Carlos Villanueva (33 años, Al-Ittihad de Arabia Saudita) pero parece inalcanzable en lo económico.

En otro plano, Estudiantes de La Plata habría tentado al “10” azul Nicolás Oroz y se buscaría la salida de un par de arietes (Angelo Henríquez, Gabriel Torres o Matías Campos López).

ALBOS Y ROCO

En otro plano, ayer se especuló que Colo Colo quiere incorporar al central Enzo Roco, quien no ha tenido continuidad en el Besiktas de Turquía, donde es compañero de Gary Medel.

Sin embargo, el gerente deportivo de Blanco y Negro, Marcelo Espina, desconoció una supuesta oferta. “No tengo la menor idea de lo que están hablando. A principio de año conformamos un plantel para toda la temporada, no hicimos contratos de medio año y a los que vinieron los contratamos un año o más”, explicó.

“Estamos bien en el centro de la defensa con Julio Barroso, Juan Manuel Insaurralde, Matías Zaldivia y Agustín Ortiz, cuatro jugadores para dos puestos”, argumentó Espina, asegurando que, de momento, la prioridad no es reforzarse, pues “armamos un plantel para toda la temporada y pensamos que tenemos a los mejores”.