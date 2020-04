La defensa de Setién a Vidal

El entrenador de Barcelona, Quique Setién (foto), habló del aporte de Arturo Vidal en el cuadro catalán en conversación con la radio catalana Rac 1.

Sobre el cuestionamiento al chileno por no tener el denominado “ADN Barça”, el DT comentó: “Es verdad, quizás Arturo no pueda tener la calidad que otros futbolistas, pero lo compensa con otras virtudes que nos vienen muy bien. Yo no voy a ‘pegarme’ con nadie, porque cada uno elige a los futbolistas que cree conveniente para ganar los partidos. Cuando elijo a uno u otro es porque creo que es lo mejor para ganar un partido”.

Setién subrayó que “ha habido muchos partidos que hemos ganado con Arturo jugando muy bien y eso hay que tenerlo en cuenta. Es un jugador que nos ofrece y nos da muchas cosas, al margen de que a alguien no le pueda gustar”.

Según la prensa europea, Vidal podría ser traspasado al Inter de Milán, cuyo técnico Antonio Conte insiste en su fichaje.