La felicidad del “atajapenales”

Claudio Bravo se mostró feliz por la gran actuación en la tanda de penales que clasificó al equipo que dirige Josep Guardiola a semifinales de la Copa de la Liga inglesa.

“Lo primero es tratar de estar tranquilo, vivirlo en calma, pasarle la responsabilidad al pateador, que se sienta nervioso”, contó su “receta” el portero nacional.

“Es trabajo, tratar de verlo -al jugador- en el juego cómo se desenvuelve, memorizar la gente que te patea. Acerté los lados, pero ejecutaron bien o hubiese tenido más fortuna”, añadió el meta.

“Estoy feliz, porque es una instancia que a mí se me ha dado desde Colo Colo, en la Selección, donde he tenido que estar, entonces, feliz por eso. Pero, por favor, no lleguemos más a esta instancia o se alarga todo”, cerró.

GUARDIOLA

Por su parte, el entrenador del City, Josep Guardiola, se rindió ante la sólida actuación del arquero nacional. “Otra vez nos ayudó a alcanzar una semifinal, pero todo el equipo estuvo muy bien”, dijo “Pep” en conferencia de prensa.