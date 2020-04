La fórmula azul será “caso por caso”

Futbol, Universidad de Chile vs Colo Colo. Final de Copa Chile 2019. Los jugadores de Uiversidad de Chile se lamentan durante el partido de final de Copa Chile 2019 contra Colo Colo disputado en el estadio German Becker de Temuco, Chile. 22/01/2020 Ramon Monroy/Photosport Football, Universidad de Chile vs Colo Colo. Copa Chile championship 2019 final match. Universidad de Chile's players reacts during the Copa Chile Championship 2019 final match against Colo Colo held at the German Becker stadium in Temuco, Chile. 22/01/2020 Ramon Monroy/Photosport