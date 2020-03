La Fórmula Uno no tiene para cuándo

Ahora se suspendió el Gran Premio de Bakú, octava carrera aplazada debido a la amenaza del coronavirus.

Los organizadores del Gran Premio de Bakú, que supuestamente debía dar inicio a la temporada 2020 de la Fórmula Uno el 7 de junio, luego de que fueran suspendidas las primeras siete fechas, anunciaron ayer su decisión de aplazar también la carrera debido a la crisis mundial del coronavirus.

“Esta decisión es una consecuencia directa de la pandemia global del Covid-19 y se ha basado en las recomendaciones de expertos proporcionadas por las autoridades competentes”, informaron los organizadores en un comunicado.

La nota añade que el aplazamiento fue acordado después de “amplias conversaciones” con la propia Fórmula Uno, la Fia y el gobierno azerbaiyano, que no estaba dispuesto a asumir los costos de una cancelación en el último momento.

NUEVA FECHA

La organización subraya que está en contacto con la F-1 con el fin de anunciar una nueva fecha para la disputa de la carrera en el circuito urbano, que en principio sería para el segundo semestre de este año.

Recordemos que antes ya se habían aplazado siete Grandes Premios por el mismo motivo: el de Australia, Bahrein, Vietnam, China, Holanda, España y Mónaco.

Hasta ahora el inicio del campeonato 2020 de la categoría mayor del automovilismo mundial estaría previsto para el 15 de junio en Montreal (Canadá), pero no se descartan nuevas cancelaciones.

CRITICA DE HAMILTON

Por su parte, el multicampeón Lewis Hamilton está muy pendiente de lo que sucede con la emergencia sanitaria en el mundo y mostró su preocupación por la cantidad de muertes provocadas por el Covid-19.

El británico expresó su descontento con una gran parte de la sociedad que no acata las órdenes de cada gobierno a la hora de no cumplir con el aislamiento social. “Me entristece mucho la cantidad de muertes que está habiendo en todo el mundo. Sé que la mayoría de nosotros tenemos un conocimiento limitado del por qué y el cómo esto ha sucedido. No podemos hacer nada salvo autoaislarnos, intentar no contagiarnos y así evitamos propagarlo”.

“Hay gente que todavía va a clubes, bares y hay grandes reuniones, lo que personalmente siento como algo totalmente irresponsable y egoísta”, aseguró el piloto a través de Instagram.

También tuvo palabras para quienes trabajan para ayudar en plena crisis. “Estoy rezando cada día por la seguridad de mis familias, pero también rezo por ti. Estoy rezando por los que trabajan en tiendas, médicos y enfermeras que ponen en riesgo su salud para ayudar a otras personas y mantener los países en funcionamiento. Esos son los héroes. Por favor manténganse a salvo”, expresó.