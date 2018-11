“La gente que rodea a Heller lo hace tomar malas decisiones…”

En el marco del lanzamiento de su línea de guantes de arquero, el portero y capitán de Universidad de Chile, Johnny Herrera, abordó diversos temas futbolísticos y otros no tanto.

“Está duro el campeonato, es de los más entretenidos de los últimos años tanto arriba como abajo”, partió comentando, para luego referirse al repunte que tiene a la “U” tercera, cuatro puntos debajo del líder Universidad Católica cuando aún restan tres fechas.

“Las ideas se van fortaleciendo, las ganas también… Muchas veces los finales de campeonatos deparan muchas sorpresas. Algunos equipos se caen, otros agarran más vuelo y eso te deja optimista para lo que viene, así que iremos con todo en la recta final. Quién sabe, poder dar una linda sorpresa y pelear el torneo en las últimas fechas”, resaltó el portero.

APOYA AL DT

Entre líneas, el meta azul ensayó un espaldarazo al técnico Frank Darío Kudelka. “El se encontró con muchas cosas en contra y es difícil continuar así en un ambiente tan desgastado… Pareciera que las fuentes que filtran las cosas a la prensa quieren socavar al club y eso va provocando un desgaste”, se quejó.

“Pero la identidad se ha ido forjando a medida que ha transcurrido el tiempo y el ‘profe’ ha ido conociendo a los jugadores. No puedo decir que el equipo juega como todos queremos o que se parece a la ‘U’ del 2011 o a la del Ballet Azul, pero con los recursos y la gente que tenemos hemos encontrado el andamiaje del equipo y se han dado los resultados. Ojalá podamos continuar siendo un equipo sólido”.

ANTE SAN LUIS

Sobre el próximo partido ante San Luis, que fue aplazado para el sábado 10 de noviembre porque el estadio “Lucio Fariña” estará ocupado durante el fin de semana con otra actividad, Herrera apuntó: “Da lo mismo (la postergación). Son gajes del oficio, uno debe estar preparado para lo que sea. No sé si nos convenga o no, el resultado lo dirá. Nosotros tendremos que estar listos para ir y poder seguir en la pelea”.

En otros temas, Herrera se confesó totalmente disponible para la “Roja” y también tuvo palabras para el presidente de Azul Azul, Carlos Heller. “La salida de Mauricio (Pinilla), de Guillermo Hoyos, la contratación de Sebastián Beccacece… Sin conocerlo tanto, (a Heller) es una persona muy honesta e hincha del club, pero gente que lo rodea lo hace tomar malas decisiones…”, apuntó.

A COMBO LIMPIO

Asimismo, en una entrevista concedida a The Clinic, el emblemático arquero de la “U” reveló que “con hinchas colocolinos he tenido varias experiencias… Una vez me encontré con diez ‘gallos’ con camiseta de Colo Colo de frente, yo estaba jugando paletas con un amigo en la playa, pero ellos pasaron por el lado y me gritaron cuando estaban a 20 metros. No es por creerme algo, pero cuando me han desafiado, les he dicho: ‘ya compadre, si erí’ tan choro, salgamos y vamos a pelear a la esquina donde no nos vea nadie…’.Y lo he hecho un par de veces. Obviamente ahora me controlo más, pero de ahí a tenerle miedo, no, nunca”.

En la nota, Herrera descartó además que Marcelo Díaz haya sido “sapo” en la Selección y negó que la palabra de Gary Medel o Arturo Vidal sea determinante a la hora de armar una nómina, como han especulado los medios nacionales.