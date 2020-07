La ilusión del entrenador magallánico que postula a dirigir la Selección de Nicaragua

El entrenador profesional magallánico Reinerio Márquez Vicencio figura en la nómina de candidatos para la banca de la Selección de fútbol de Nicaragua que próximamente deberá participar en la eliminatoria mundialista para Qatar 2022.

La página del Colegio de Técnicos de Fútbol de Chile dio a conocer la información resaltando que “uno de los equipos que busca un nuevo líder para su conducción es la Selección de Nicaragua y tiene a un chileno entre los candidatos a su banca”.

“Se trata de Reinerio Márquez, entrenador joven que registra pasos por Ecuador, Honduras y Estados Unidos en las últimas temporadas. En Chile, ha trabajado en varios proyectos de fútbol formativo, además de dirigir a Ferroviarios y ser parte del staff de Hernán (‘Clavito’) Godoy en Santiago Morning (2011)”, resaltó el portal del CTF.

La nota agrega que “Márquez fue contactado por la Federación de ese país y está entre los cinco candidatos entre los cuales debe decidir la autoridad del fútbol nicaragüense. Además del chileno, aparecen los entrenadores argentinos Omar Asad, Marcelino Galoppo y Rodolfo Zapata y el hondureño Héctor Castellón”.

PRIMEROS PASOS

Reinerio Márquez tiene 42 años, nació en Punta Arenas y de la mano de su padre José se identificó desde siempre con el club Reinerio García de la Asociación 18 de Septiembre.

En 2002 se trasladó a Santiago, donde se recibió como entrenador profesional en el Inaf, egresando en 2006. También es profesor de educación física, titulado en la Universidad Pedro de Valdivia (UPV).

Llegó al balompié profesional siendo videoanalista de Santiago Morning, después de un recorrido por diversas etapas del fútbol, pasando por escuelas de fútbol y otros proyectos.

En 2013 tuvo su primera experiencia como DT principal, en el Espoli de Ecuador, donde logró el objetivo de sacar al club del fondo de la tabla para terminar séptimo entre doce equipos y mantenerlo en Primera “B”. También tuvo pasos por Liga de Loja en calidad de asesor, en el club Técnico Universitario (Ambato) como DT de la serie reserva y la Academia Cantolao de Perú en calidad de director deportivo.

LABOR EN CHILE

Si bien registra experiencias en series menores, en Chile sólo ha podido ejercer como DT a nivel de primer equipo en Ferroviarios durante 2017 en tercera división (había sido asistente técnico el año 2010 en el mismo club).

“Es difícil para un egresado del Inaf que viene del fútbol amateur y universitario, poder ser considerado por un club, ya que no hay confianza de los dirigentes hacia nosotros. (Los puestos) siempre están destinados para los futbolistas profesionales retirados y se pierden buenos entrenadores jóvenes que tienen capacidades, liderazgo, con buena base educativa y actualizados”, explicaba tiempo atrás Márquez al ser consultado por qué no ha consolidado una carrera en nuestro país.

“Las puertas son complejas porque, o son argentinos, ex futbolistas locales o la gente que siempre se rota, no hay recambio…”, complementaba el entrenador magallánico, quien cursó la enseñanza media en el Liceo Industrial “Armando Quezada Acharán”.

OTRAS EXPERIENCIAS

El año pasado dirigió al club Tela de Honduras y luego surgió la posibilidad de partir a Estados Unidos, donde se desempeñó en tercera división (UPSL). “Ese paso fue muy bueno porque conocí otra realidad que no había visto. Buenas canchas, es un fútbol de mucha seriedad y donde se puede explotar bien el conocimiento del técnico sudamericano. Me fue bien, salimos subcampeones en la zona de Nueva York y después quedamos en el camino en ‘play offs’… Me volvieron a llamar de Washington y Texas para que vaya, pero lamentablemente con esto de la pandemia quedó todo suspendido”, expresaba en mayo pasado el técnico puntarenense, quien tiene como referentes a Marcelo Bielsa, Rinus Michels, Louis Van Gaal y Mirko Jozic, además de los entrenadores magallánicos Mario Anticevic y su padre José Márquez.

NICARAGUA

En cuanto a la posibilidad de dirigir al seleccionado de Nicaragua, Márquez se ilusiona. “Estoy agradecido del presidente Manuel Quintanilla y del comité ejecutivo de la Federación de Fútbol de Nicaragua. Agradezco el interés que han tenido en el proyecto que presenté, que incluye al Fútbol Joven de ese país”, expresó en entrevista con la página del Colegio de Técnicos.

“Me llena de orgullo ser uno de los entrenadores que están postulando, después de pasar un filtro donde hubo casi 100 carpetas de distintos técnicos. Ahora depende de la Fenifut. Espero seguir progresando en las conversaciones y si no se da, hay contactos con México y acá en Sudamérica también”, comentó el DT magallánico.

SU PROYECTO

“Nosotros presentamos un proyecto que tiene que ver con el largo plazo, en torno a trabajar no sólo con la Selección adulta, sino también con las series formativas. Se hizo un muy buen trabajo con el profesor Henry Duarte (DT que dejó la banca de Nicaragua en junio pasado) y se sacaron buenos jugadores. Hemos estado analizando puesto por puesto, todos los futbolistas que hay, los sistemas de juego que utiliza, el 1-4-2-3-1, el 1-4-3-3, con sus distintas variantes. Hay buenos jugadores como su goleador Barrera, Bonilla, el colombiano nacionalizado Copete, López, Rosas, Quijano, Flores”, agregó Márquez.

“Hemos visto también sus series formativas, hemos estado analizando los videos de partidos completos con Panamá, Argentina, Bolivia y Haití. Estamos expectantes sobre lo que pase en las próximas semanas. El proyecto nuestro no es sólo para la Selección adulta, sino también considera trabajar en coordinación con los equipos y las selecciones menores”, finalizó el entrenador magallánico.