La magallánica que se abre camino en el rugby nacional

En tiempos de Covid-19, las buenas noticias son un bálsamo que invita a no bajar los brazos y continuar luchando por nuestros sueños. Así lo siente Bárbara Bustamante Damián, quien a poco andar ya escribe una página destacada en el deporte de sus amores, el rugby, una disciplina poco habitual a nivel femenino, pero no por ello, menos interesante.

“Juego de wing, también de centro y me destaco por ser rápida”, comenta la deportista magallánica, quien con 17 años (estatura 1,60) fue convocada a la Preselección Chilena que espera participar en el torneo sudamericano modalidad seven “Valentín Martínez”, que se efectuará a fines de noviembre próximo en Uruguay.

PRIMEROS PASOS

Bárbara es puntarenense, alumna de la Escuela Juan Williams en enseñanza básica y hoy cursa cuarto medio en el Liceo Luis Alberto Barrera.

Defiende al Umag Rugby Club. “Mi hermano es del club hace como diez años y el 2016 me llevó. Empecé en el rugby por él”, cuenta sobre su primer vínculo con la disciplina del “tercer tiempo”.

Con talento y perseverancia se fue abriendo paso, mientras Umag buscaba roce a nivel internacional debido a que -enfatiza Bárbara- no hay más clubes locales a nivel femenino.

Así llegó un bicampeonato patagónico en la Unión Santacruceña, ganó experiencia y se presentó el año pasado a un “Concentrado” Juvenil de la Selección en Santiago. “Me vieron jugar y me llamaron luego para un amistoso contra Colombia. Fue una experiencia muy buena, conocí a niñas con un nivel súper alto, muy humildes y me recibieron súper bien”, enfatiza Bárbara, lamentando que el proceso quedó trunco debido a la irrupción de la pandemia.

PRESELECCION

La ilusión prendió nuevamente este año, porque a mediados de agosto fue convocada a la Preselección Chilena adulta. “Ya me habían visto jugar, seguramente también sabían lo que hacemos acá, y como están buscando niñas en regiones tuve la suerte de que me llamaran”, cuenta la rugbista magallánica.

En medio de la crisis sanitaria por el Covid-19 todo es más complicado, partiendo por la imposibilidad de entrenar de manera presencial. Incluso, Bárbara no juega desde febrero debido a una lesión de rodilla que aún está tratando.

“Tenemos contacto con el preparador físico de la Selección, Martín Rodríguez. El nos hace la preparación física por zoom y también hay otros especialistas (médico y nutricionista). Por ahora no sabemos nada, se supone que podríamos viajar para entrenar en Santiago y después deberían entregar la nómina definitiva, pero todo depende de cómo esté la situación del Covid-19. Lo que sí sé es que en Uruguay tienen controlada la pandemia y el torneo va sí o sí, pero falta ver la parte nuestra”, comenta Bárbara, cruzando los dedos para que el coronavirus se declare en retirada.

GRAN MOTIVACION

Más allá de la contingencia, agradece que la hayan considerado en la Preselección. “Sentí que se me abrieron muchas puertas. Si consigo algo puedo lograr otras cosas, subir de nivel. Quedé impactada con la nominación. Es que somos la región más lejana y me sorprendió mucho el llamado. Para mí es súper importante. Me hace creer que realmente voy a tener una oportunidad”, enfatiza.

“Me gustaría llegar a la Selección, poder jugar por mi país y, pensando en algo más proyectado, ojalá pueda salir de acá y conocer el rugby en todos los países que pueda. Quiero nutrirme de rugby”, se entusiasma Bárbara, quien para un eventual viaje recurrirá, como en las ocasiones anteriores, únicamente al respaldo de su familia, porque “las veces que he pedido apoyo (de las autoridades) no me lo han dado”.

TAMBIEN ARBITRA

Es tanta la pasión de Bárbara por el rugby que igualmente incursiona en el arbitraje, no sólo en torneos locales. También lo hace a nivel internacional. “Estuve en el Seven del Fin del Mundo en Ushuaia, (torneo masculino en Argentina). Fui la primera mujer en arbitrar después de 32 años, algo histórico”, resalta.

También tiene palabras para Hans Brandt, técnico del equipo femenino de Umag. “Es muy organizado, nos guía muy bien, siempre está atento a los detalles. Gracias a él hemos llegado todas a un buen nivel. Incluso me ha acompañado las dos veces que ido al Concentrado Juvenil”.

Al cierre, destaca que “en general hemos avanzado harto en el rugby magallánico, porque ahora tenemos una Asociación que ayuda a organizar todo, con torneos en las diversas categorías (de varones). Así creció mucho nuestro deporte en los últimos años. Y las mujeres, aunque no somos tantas, igual siempre estamos”.