La oncena que prepara la “U” para visitar a Sporting Cristal mientras suena un panameño

Universidad de Chile será rival de Sporting Cristal de Perú en la denominada Noche de la Raza Celeste que organizó el club peruano para presentar su plantel 2018. El encuentro se disputará este domingo a las 17,30 horas (de nuestro país) y será transmitido por Mega.

Tras la pretemporada en La Serena, el plantel azul continúa trabajando en el CDA, donde ya preparan la incursión a Lima. Cuatro jugadores no viajarán por lesiones, el más complicado Jonathan Zacaría, quien fue operado el pasado miércoles por una rotura de ligamento cruzado y tendrá seis meses de recuperación.

Tampoco se encuentran disponibles, aunque por problemas físicos menores, Mauricio Pinilla, el defensa-volante Rodrigo Echeverría y el lateral zurdo Felipe Saavedra.

ALINEACION

El técnico Angel Guillermo Hoyos está preparando una oncena mixta en la que tampoco serían de la partida nombres como Matías Rodríguez, Christian Vilches, Jean Beausejour, Lorenzo Reyes y David Pizarro.

Destaca, eso sí, el posible debut del venezolano Yeferson Soteldo, como extremo izquierdo, en tanto quedaría como alternativa la otra reciente incorporación, Angelo Araos.

Tentativamente, la “U” formaría este domingo ante el equipo que dirige Mario Salas (ex DT de Universidad Católica) con Johnny Herrera; Franz Schultz, Lucas Alarcón (juvenil), Gonzalo Jara, Jean Beausejour; Felipe Seymour, Rafael Caroca; Yerko Leiva (juvenil) Gustavo Lorenzetti, Yeferson Soteldo; e Isaac Díaz.

REYES Y PINARES

Mientras tanto, Lorenzo Reyes, cuyo contrato finaliza en junio próximo, tiene todo casi listo para renovar por dos años más con la “U”, informaron ayer sus representantes Pablo Leclerc y Sergio Gioino, tras visitar el CDA.

Ambos son también agentes de César Pinares, pero aseguraron no tener información reciente sobre la desvinculación que el jugador busca de su actual club, Al Sharjah de Emiratos Arabes Unidos, donde después de tres meses no logró adaptarse. El enganche nacional también está en los planes de Colo Colo.

PANAMEÑO

El volante Jean Meneses (Universidad de Concepción) es otra opción para el puesto, pero ayer trascendió que también asoma la posibilidad del mediocampista panameño Armando Cooper, de 30 años, seleccionado de su país y quien irá al Mundial de Rusia 2018.

“He visto por redes sociales que han hablado de mí, pero por ahora no sé nada. Sin embargo, si se da, bienvenido sea. Tuve la oportunidad de enfrentarlos en la Copa Libertadores de 2012, cuando jugaba por Godoy Cruz (de Mendoza). Sé que es un equipo grande y con mucho prestigio en Chile”, comentó ayer el mediocampista centroamericano.

Dijo que “terminé el vínculo con mi equipo (Toronto de Canadá) y mi representante está buscando opciones, pero aún no me dice nada. Espero que en los próximos días me pueda dar noticias…”.

HABLA SEYMOUR

En la conferencia de prensa de ayer en el CDA habló Felipe Seymour. “Como institución las metas y exigencias siempre serán altas. Tenemos claro que queremos luchar en la Libertadores, en el Campeonato Nacional y la Copa Chile. La ‘U’ siempre apunta alto”, comentó.

El volante de contención fue compañero de Pinares en Unión Española. “Nos hicimos muy amigos y a la fecha mantenemos contacto. Sería un gran refuerzo. Ya le dije que se venga a la U”, reveló Seymour.

Y sobre la adaptación de Soteldo, enfatizó: “Al estar con él todos los días uno ve cosas que sorprenden. Menos mal que está en la ‘U’… Hay que aprovechar su calidad de juego, es una persona muy alegre que está compartiendo mucho con nosotros. Nuestro camarín de repente es difícil, pero me tiene feliz que estemos todos complementados. Llegaron jugadores de gran técnica y calidad humana que están sumando. Hay un equipo muy competitivo ahora y ellos deben saber la exigencia que demanda llegar a la U”.