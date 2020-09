La potente irrupción del bicicross en los ‘80

En 1979 arribaba a nuestro país el bicicross, una disciplina algo desconocida para el deporte chileno pero que motocrosistas de la época como Jorge Herrera y Vincenzo Cascino se encargaron de introducir con competencias en una pista ubicada en la comuna de Las Condes.

En 1981 ya se estructuraba un Campeonato Nacional y varios corredores asistían al Mundial efectuado en Indianápolis, retornando cargados de trofeos, entre ellos Ruy Barbosa, Gonzalo De Pablo, Felipe Ojeda y Francisco López.

EN MAGALLANES

A poco andar la inquietud por esta disciplina llegó a nuestra región y los niños prendieron rápidamente.

Los primeros pasos, como en otras regiones del país, fueron bajo el alero del motociclismo, pero surgió la necesidad de independizarse con el objetivo de unificar la actividad y darle una forma definitiva de participación a los “peques” de esta naciente disciplina.

Así, un grupo de padres de pilotos de bicicross se abocó a esa tarea, no exenta de alguna polémica, pues la idea no fue bien recibida por la dirigencia de las motos, sin embargo esto no impidió que el 14 de septiembre de 1983 se fundara la Asociación de Bicicross de Punta Arenas.

Con Oscar Bravo como presidente, el apoyo de Leopoldo Usaj y un puñado de dirigentes, se lograba así el primer objetivo gracias a la incorporación de instituciones como Sokol, Español y el Club de Volantes, obteniendo el reconocimiento del Comité Olímpico de Chile a través de su delegado regional Mateo Karmelic.

LICENCIAS

Luego vendría la inscripción definitiva de los niños en la Federación, recibiendo licencias que les acreditaban como pilotos federados, requisito fundamental para poder participar en torneos regionales y nacionales.

A fines de 1983 el número de corredores federados, con edades entre 5 y 16 años, ya superaba el centenar y los buenos resultados a nivel nacional comenzaban a ser una constante, codeándose Punta Arenas con los representantes de zonas vanguardistas en la disciplina como Concepción, Santiago, Los Angeles, Valparaíso y Temuco.

A la vez, el bicicross captaba nuevos adeptos en Puerto Natales, Cerro Sombrero y Porvenir, mientras ya se pensaba en la construcción de una nueva pista en terrenos del estadio Fiscal, cedidos por la desaparecida Dirección General de Deportes y Recreación (Digeder), al tiempo que en enero de 1984 se proyectaba la inauguración de una pista en el campamento de Sombrero.

GRANDES

EXPONENTES

Uno de los más destacados exponentes fue Milenko Buljan (Sokol), quien forjó el camino de otros tantos magallánicos a punta de títulos y notables registros a nivel nacional e internacional, trasladando luego sus éxitos al motocross.

Destacó primero en la pista “José Davet”, luego en la que se ubicaba en España con Hornillas y posteriormente en el estadio Fiscal.

Tras conquistar numerosos galardones a nivel local, Milenko se consagró campeón continental en Santiago y asistió a un torneo en Suzuka (Japón), ubicándose entre los cuatro mejores a nivel mundial. También tuvo actuaciones en Inglaterra y Canadá, de manera que con sólo 16 años ya era todo un “veterano” del bicicross, al igual que otro gran referente como Andrés Usaj, quien posteriormente derivó al automovilismo.

SUPER NACIONAL

Por supuesto no fue el único magallánico destacado. Hubo muchos otros y así lo graficaba en diciembre de 1983 La Prensa Austral titulando “Punta Arenas se lució en el Súper Nacional de Bicicross”, apuntando a dos vicecampeonatos a cargo de Verónica Aqueveque y Oscar Jiménez, además de “otras posiciones bastante destacadas en las diversas categorías” del certamen que se llevó a cabo en la comuna de Ñuñoa (Santiago).

Iván Cárdenas y Ricardo Solano fueron terceros, al tiempo que magallánicos como Andrés Velásquez, Italo Bravo, Cristián Van Aken y Héctor Vargas lograron avanzar hasta la etapa final del certamen.

LESIONADOS

De vuelta en Punta Arenas, el presidente del bicicross se quejaría por las “malas artes” que utilizaron pilotos nacionales para dejar fuera de carrera a varios magallánicos, apuntando a rodadas, descalificaciones (de pilotos favoritos como Buljan, Haroldo Botten y Hugo Bascur), sorteos “extraños” e incluso puntapiés en plena competencia que provocaron fuertes caídas. “Da la impresión que la mayoría corrió contra nosotros… Llegados con demasiada inocencia a competir. Hubo juego sucio”, criticaba el dirigente.

El seleccionado magallánico retornó a la postre con siete lesionados, entre ellos Nicanor Gómez (fractura de clavícula), Danilo Sturiza (“le tiraron una bicicleta encima”), Verónica Aqueveque, Fanny Restovic y Mauricio Pérez.

Punta Arenas, que asistió con 35 pilotos (acompañados por 48 dirigentes, padres y apoderados) finalizó en el sexto lugar como delegación entre 13 representativos y fue premiado por su buena presentación y por ser la región más austral del país en el evento.

REACTIVACION

Tras un bajón en la segunda mitad de la década del ’80, se buscó un segundo impulso del bicicross, ahora con Zoilo Bórquez en la presidencia de la Asociación, desde mediados de 1987. “Durante este año prácticamente no tuvimos actividad, pero nos juntamos varios dirigentes para trabajar, entre ellos Jorge González y Augusto Caucamán”, comentaba el dirigente al cierre del calendario.

Así llegó 1988. Y con buenas noticias. “Enorme concurrencia en jornada inaugural en el bicicross local”, resaltaba La Prensa Austral el 19 de enero, enfatizando que “alrededor de 100 niños animaron la fecha en el estadio Fiscal”.

Lo cierto es que hubo “un entusiasmo que no se esperaban ni los integrantes de la Asociación de Bicicross” en el retorno de la actividad tras dos años de paralización.

MAS NOMBRES

Entre las figuras destacadas de la jornada se mencionaba a Verónica Bustamante, Vanessa Rogel, Patricia Alvarez, Carlos Machuca, Christian Gallardo, Christian Díaz, Gonzalo Preller, Carlos Jara, Sergio Ojeda, Giovanni Sirello, Horacio Avalos, Héctor Vargas, Arnold Nielsen, Jorge Velásquez, Manuel Guzmán, Juan Barraza, Iván Guerrero, Javier Barrios, Mario Cárcamo, Luis Bórquez y Roland Jara, entre varios otros.

Este retorno fue un ejemplo más de la expectativa que generaba el bicicross en esa época, un atractivo que se mantuvo hasta la década del ’90, cuando la disciplina comenzó a vivir una silenciosa y paulatina retirada.

Hubo varios factores que influyeron, partiendo por la limitante de edad que surgía espontánea, pues el bicicross se practicaba generalmente como máximo hasta los 16 años. Además, junto a los pilotos también partían esos emblemáticos dirigentes que sostenían la actividad con su trabajo y esfuerzo, generando un vacío en la organización.

Por otro lado, especialidades como el mountainbike, el freestyle y sus espectaculares piruetas y el mismo motocross también conspiraron incorporando figuras del bicicross a sus filas.

Pero más allá de las razones que fueron “apagando” a esta disciplina, sigue presente en el recuerdo el legado de esfuerzo, dedicación y triunfos que todos los amantes del bicicross – pilotos, dirigentes, padres y apoderados- plasmaron con su sello en una página importante de la historia del deporte magallánico.