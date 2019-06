La “Roja” busca terminar primera ante Uruguay en el Maracaná

Hoy se define el ganador del grupo “C”, que tendrá como rival a Perú en cuartos de final de la Copa América 2019. Si Chile termina segundo enfrentará a Colombia.

La Selección Chilena se medirá hoy a partir de las 20 horas (de Magallanes) con Uruguay en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, ambos elencos con su clasificación a cuartos de final ya garantizada pero preocupados de finalizar en el primer puesto del grupo “C”.

El equipo dirigido por el colombiano Reinaldo Rueda viene de ganar los primeros compromisos por 4-0 a Japón y 2-1 a Ecuador y llega liderando la tabla, mientras que Uruguay partió goleando a Ecuador también 4-0, pero luego igualó 2-2 con Japón.

Nipones y ecuatorianos jugarán hoy paralelamente en Belo Horizonte, donde se llevará a cabo el otro encuentro que pondrá punto final a la primera fase de la Copa.

LAS OPCIONES

La victoria de Argentina sobre Qatar (2-0), en combinación con el triunfo de Colombia ante Paraguay (1-0), le permitieron a Perú asegurar una de las dos plazas de mejor tercero y por ello podría ser rival de Chile en los cuartos de final.

Finalizados dos de los tres grupos, la “Roja” tiene sólo dos posibles rivales para la ronda de los ocho mejores: Colombia o Perú.

Chile enfrentará a los “cafeteros” si pierde hoy ante la “Celeste” y finaliza segundo en el grupo “C”. El partido sería este viernes 28 a las 20 horas (de Magallanes) en Sao Paulo.

Ahora, si el equipo de Rueda empata o le gana a Uruguay, terminará en la primera posición y su rival en “cuartos” será Perú, el sábado 29 a las 16,00 (también horario de nuestra región) en Salvador de Bahía.

El encuentro de hoy en el Maracaná será arbitrado por el brasileño Raphael Clauss.

ALEXIS Y VIDAL

Alexis Sánchez presenta un esguince de tobillo y podría ser baja hoy ante Uruguay, mientras que Arturo Vidal viene “golpeado” y su inclusión tampoco está confirmada. Por su parte, Mauricio Isla, Jean Beausejour, Oscar Opazo y Gabriel Arias han acusado molestias físicas menores y no deberían quedar fuera de la oncena.

Eso sí, tanto el tocopillano como el “Rey” participaron en el entrenamiento suave de ayer en el estadio “Nilton Santos” y serán evaluados durante la presente jornada para definir su eventual inclusión.

En los primeros 20 minutos de práctica abiertos a la prensa, Sánchez dio muestras de dolor en el tobillo izquierdo y por momentos trabajó al margen de sus compañeros. Vidal, en tanto, no se despegó del grupo y participó en un animado juego que guió el profesor Eduardo Velasco.

RUEDA NO LOS CONFIRMA

“Quizás lo de Alexis es más delicado, pero esta mañana (ayer) cuando hablé con el médico se veía muy positivo. Lo de Arturo, en cambio, tiene relación con la parte muscular. Según lo que he palpado, todos quieren jugar (ante Uruguay), sin embargo no hay que correr riesgos. Ya se logró la tranquilidad de conseguir el paso a ‘cuartos’ y debemos pensar en que esa dolencia se puede agravar con el riesgo de no tenerlos para las próximas rondas”, comentó Rueda en conferencia de prensa.

Pese a que un empate le asegura el primer lugar del grupo a la “Roja”, el técnico aseguró que “no vamos a especular”, porque la ventaja de ser primeros es que “tendremos cuatro días de descanso, mientras que si somos segundos son sólo dos”.

Sobre Uruguay comentó que “hace muchos meses vengo ratificando el momento que está viviendo, por todo el proceso del profesor Coito en las inferiores y Tabárez en la adulta, más la proyección de sus talentos a la Selección adulta. Además, la mística del fútbol uruguayo es un ejemplo para el mundo”.

POSIBLE ONCENA

Si Alexis y Vidal se recuperan a tiempo, Chile mantendrá hoy la formación tipo con Gabriel Arias; Mauricio Isla, Gary Medel, Guillermo Maripán, Jean Beausejour; Erick Pulgar, Charles Aránguiz; Arturo Vidal; José Pedro Fuenzalida, Eduardo Vargas y Alexis Sánchez.

En caso que no jueguen, Junior Fernandes asoma como reemplazante del tocopillano, mientras que Pedro Pablo Hernández jugaría por el “Rey Arturo”.