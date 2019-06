La “Roja” se cuadra con el paro del Sifup

Las pugnas entre el Sifup y la ANFP parecen no tener solución de momento, ya que ayer domingo fue el presidente del Sindicato de Futbolistas Profesionales, Gamadiel García, quien afirmó que algunos jugadores de la selección chilena le darán apoyo en el paro del fútbol nacional.

“Me reuní y expresé a los seleccionados cual era el apoyo que buscábamos. Les comenté que podía ser un aporte importante para lo que buscamos conseguir”, expresó el ex futbolista.

“Ellos me respondieron que iban a hablar con Sebastián Moreno (presidente de la ANFP), para poder interceder un poco. Nosotros no buscamos nada a la fuerza, solo hemos dejado propuestas en la mesa”, añadió García, quien no quiso dar nombres de sus interlocutores al interior de “La Roja”.

DESIDIA

Por último, lamentó lo que está ocurriendo con el paro, señalando que “es lamentable, es una medida que se toma en conjunto. Creo que un paro nunca puede ser tomado por un solo sindicato, esto va más allá de tener una ideología o un capricho”.

«Hoy está confirmado que de parte de la ANFP hay una desidia respecto a los equipos de la Segunda División profesional, y eso no puede ocurrir”, concluyó.

Recordemos que con motivo del paro, la ANFP se vio obligada a suspender los compromisos pendientes por el Campeonato Nacional de Everton con Cobresal y el de Universidad Católica con Unión Española.

Por su parte, tras tener el fin de semana libre, los seleccionados nacionales retomaran hoy las prácticas para su preparación en vista a la participación en la Copa América que comienza el 14 de junio en Brasil, donde debutarán el 17 enfrentando a Japón por la zona “C”. Luego la “Roja” desafiará a Ecuador (21) y Uruguay (24).