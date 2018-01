“La Selección es un lugar sagrado que los jugadores deben respetar y valorar”

Reinaldo Rueda fue presentado oficialmente ayer en la sede de la ANFP como nuevo entrenador de la Selección Chilena.

El técnico colombiano de 60 años, quien reemplaza en el cargo a Juan Antonio Pizzi, habló durante más de una hora. “Primero dar gracias a Dios, a Arturo (Salah) y al fútbol chileno por brindarme esta gran oportunidad. Para mí es un orgullo, sé la responsabilidad de asumir este desafío tan grande”, partió comentando, antes de recibir de manera simbólica el buzo de técnico de la “Roja”.

LOS DESAFIOS

“Se va a encarar el trabajo pensando en dos metas grandes: La Copa América 2019 (en Brasil) y el Mundial de Qatar 2022. Haremos un proceso de selección para que los jugadores que estén en mejor nivel sean parte del proceso”, afirmó el entrenador recientemente desvinculado de Flamengo, con el cual fue vicecampeón de la Copa Sudamericana 2017.

Cuando fue consultado si la “generación dorada” se acerca a su “fecha de vencimiento”, Rueda enfatizó: “Es muy difícil para cualquier país del mundo lograr el recambio, más ante una generación que ha sido tan exitosa como la de Chile. Eso debe darse gradualmente, con mucha inteligencia”.

En la misma línea sostuvo que “el profesor Pizzi hizo un muy buen trabajo al involucrar algunos jóvenes en sus últimas convocatorias. Hay varios que van a estar pidiendo pista, pero no serán sorpresas porque ya son jugadores de Selección. Todo va a depender de la necesidad para las posiciones que se requiera de acuerdo al rendimiento de los jugadores que han venido actuando”.

“COMPROMISO”

Rueda explicó que “el rendimiento es lo ideal para ser convocado a la Selección y también el compromiso. La edad no es un factor primordial. Hay hombres experimentados, al igual que jóvenes. Es necesario hacer una mixtura. Es una ley natural”.

“Una de las tareas iniciales es hacer el contacto personal con los jugadores, conocerlos y saber sus sensaciones. La idea es conversar con ellos, saber cómo están y luego hacer convocatorias con mixtura de jugadores referentes y hombres de proyección para el futuro inmediato”.

INDISCIPLINA

Cada cierto tiempo, los hechos de indisciplina suelen salpicar a la Selección Chilena. “Cuando no se logra una meta (como clasificar al Mundial), el tema disciplinario cobra mucho peso. Los jugadores son personas maduras… Si hubo casos, en su momento se trataron, los jugadores saben que la Selección es un lugar sagrado que los jugadores deben respetar y valorar, deben tener conciencia de eso”.

“Estamos ante jugadores maduros, de mucha trayectoria, que se deben respetar entre ellos. Si eso ocurre, viene el respeto hacia la Selección, esta camiseta es la bandera del país y debe haber respeto. Acá no estamos ante niños, hay hombres grandes y el que quiere convivir con la Selección debe tener respeto. Le hago una invitación a los jugadores a que ese espacio se respete. Y el que se equivoca (silencio)… mala suerte”.

BRAVO – VIDAL

El entrenador colombiano está al tanto del impasse entre Claudio Bravo y Arturo Vidal post fracaso camino al Mundial de Rusia 2018, cuando la esposa del portero apuntó en las redes sociales al mediocampista por hechos de indisciplina relacionados con el alcohol.

“Es un tema que tuvo mucha dimensión mediática y es por el hecho de no haber clasificado al Mundial. Creo que eso ya quedó en el pasado, ambos son grandes profesionales. Ellos tienen toda la madurez, lo que se habla fuera de la cancha no tiene validez, lo importante es lo que pasa adentro. La invitación es a hacer una comunión para lograr los objetivos”, enfatizó rueda.

En cuanto al objetivo más inmediato, la Copa América 2019, el DT sostuvo que “es un torneo importantísimo” para una Selección que viene de ganar la edición anterior realizada en 2015 en nuestro país y además la Copa América Centenario 2016 en Estados Unidos, ambas a costa de Argentina vía penales. “No es fácil y no ha existido un equipo que repita el título, pero ese es el desafío de Chile. Todo pasará por el momento de los jugadores y cómo lleguemos a ese campeonato”.

SERIES MENORES

Rueda también fue consultado por la injerencia que tendrá en las selecciones menores. “El presidente Salah me ha pedido hacer una asesoría para el fútbol juvenil. Me gusta, me formé así en Colombia y lo hicimos en Ecuador y Honduras. En la medida que podamos fortalecer a los técnicos del fútbol joven vamos a lograr resultados, porque ahí está el futuro. A medida que se trabaje bien en el área formativa se va a ver reflejado en las Sub-17 y Sub-20 y así hasta la adulta”.

En cuanto al proyecto de la ANFP para construir una nueva “casa” para la “Roja”, el técnico colombiano comentó: “Pinto Durán tiene algo especial, es un complejo reestructurado y tiene sentido de pertenencia. Está lo ideal para hacer un buen trabajo de selección. Un complejo moderno figura dentro de los planes, pero no es una prioridad para nosotros. La prioridad está en la cancha y en devolver a la Selección el rendimiento de hace unos años”.

